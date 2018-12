Vicepresidente de Tiburones Rojos explicó la situación de Pedro Gallese

Pedro Gallese, arquero de Tiburones Rojos de Veracruz y la selección peruana desde que fue puesto transferible el 05 de diciembre no disputó ningún amistoso. Su equipo jugó cuatro amistosos ante Potros UAEM, Comisión del Jugador,Pachuca y Toluca, donde en ninguno partido jugó.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por esa razón, El Bocón decidió conversar con Mario Trejo, Vicepresidente de Veracruz para que nos aclare el panorama.

"Pedro Gallese está con contrato en el club Veracruz. Solamente de común acuerdo estamos buscando la manera tanto su representante como de parte de la directiva de nuestro club acomodar a un equipo que le sea más propicio y que él esté de acuerdo. Sabemos que es nuestro portero, integrante de nuestro plantel, pero él ha manifestado en diversas oportunidades esa posibilidad de irse a otro lado. Sobre todo creo yo impulsado o aconsejado por su representante. En este momento esa es la situación y estamos esperando alguna propuesta formal para negociar y dependiendo lo más conveniente tanto para Veracruz como para el jugador. Si en caso no hay ninguna oferta él tiene que seguir en el equipo", señaló el vicepresidente de Veracruz a este diario.

Luego, acerca del rumor que agente y jugador ya se desligaron del club, el vicepresidente de Tiburones, Mario Trejo comentó lo siguiente: "Hasta donde sé yo no. Esto lo está viendo el caso particularmente de Pedro, el señor Lagrotta, quien es su agente con el dueño del club. Como te digo hasta el momento no hay nada, es lo que yo creo porque Pedro Gallese sigue en el equipo y hace dos días tuvo una charla con el dueño del club (Tiburones Rojos) y por eso creo que hasta el momento no llegó nada. Esperamos que se arregle pronto su situación porque es un jugador de muy buena calidad que estoy seguro que será muy interesante para algunos clubes. Vamos a ver de que manera se puede arreglar su situación", acotó.

Finalmente, hizo un análisis sobre la estadía de Pedro Gallese en Tiburones Rojos de Veracruz: "Pedro ha sido una personar profesional, es muy querido, es un jugador de selección, Mundialista y un hombre de gran valor. También por eso queremos que le vaya muy bien y esté en un club donde él esté augusto, cubra sus expectativas y sino lo encuentra por el momento supongo que seguirá con nosotros para que el continué en esta carrera tan bonita".

