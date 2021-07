Michael Succar, periodista de Movistar Deportes, se animó a destacar la gestión directiva de Alianza Lima, al traer a 3 futbolistas con pasado en selecciones nacionales y equipos de primer nivel. Estamos hablando de Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Edgar el ‘Pájaro’ Benítez.

“Con Jefferson Farfán recuperado, estás hablando de tres jugadores (más Barcos y Benítez) con un nivel de jerarquía que es difícil de juntar en un equipo de primera en el Perú”, señaló el periodista en el programa ‘Al Ángulo’.

Michael Succar sobre fichajes de Alianza Lima: "Tiene 3 jugadores de nivel que es difícil juntar en Perú". (Movistar)

“Benítez no viene de estar parado seis meses ni un año. Viene de disputar 20 partidos en la Primera de Paraguay. No es Cerro Porteño ni Olimpia, pero en Sportivo Luqueño. Y con un pasado no tan lejano de selección”, expresó.

“Con Barcos estamos hablando de un jugador que jugó en la selección argentina. A Jefferson no hace falta describirlo”, finalizó Succar.

Recordemos que Alianza Lima derrotó 4-1 a Ayacucho FC en la primera fecha de la Fase 2 de la Liga 1 con goles de Pablo Míguez, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez. La próxima jornada, los ‘blanquiazules’ enfrentarán a Alianza Universidad.

