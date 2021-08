El futbolista de Carlos Stein, Jean Deza, cuenta sobre su pasado, presente y futuro. Recordó la noche que jugó en Wembley ante la selección inglesa que tenía en sus filas a Wayne Rooney, Steven Gerrard, Raheem Sterling y otras estrellas.

Además, el popular ‘ratón’, contó detalles de lo que vivó en Alianza Lima en el 2020, también, habló de su deseo de volver a encontrarse con sus amigos en la selección peruana y el reclamo que él se hace por perder la oportunidad de estar jugando en la liga francesa y enfrentar a Messi, Neymar y Mbappé.

Jugaste en Wembley con la selección ¿Cómo viviste ese partido?

Fue mi primer partido en la selección de mayores, fue una noche espectacular para mí. Es el sueño de todo futbolista cuando empieza su carrera. Cuando estuvimos en el estadio fue algo increíble, en ese momento dije: ‘Lo logré’. Lo único que puedo rescatar de ese partido es de cómo lo jugué, fue la posibilidad de seguir en la selección y gracias a Dios, ese partido me abrió muchas puertas.

Tú veías por la tele a Gerrard y Rooney ¿Qué sentiste cuando los tuviste al frente?

Antes uno los veía por la tele y poder estar jugando con ellos fue algo increíble. Gracias a Dios me fue muy bien en el partido. No pude hacer gol, pero las ocasiones estuvieron en mis pies.

Pudiste jugar con Paolo Guerrero en la selección ¿Cómo es él como compañero?

Como futbolista te enseña demasiado, es un jugador con mucha experiencia, ha jugado en Alemania, ha sido campeón del Mundial de Clubes, siempre ha estado en un nivel top y con su experiencia a nosotros nos ha ayudado bastante. Es el mejor delantero con el que me tocó jugar.

¿A inicios del 2020 estuviste cerca de llegar a la selección?

Personalmente, no tuve conversaciones con él (Ricardo Gareca), pero sí preguntaron por mí, había bastante comunicación, iba a haber una reunión, pero nunca se concretó por todo lo que pasó con el Coronavirus y temas extra deportivos.

¿Crees que aún puedes llegar a la selección?

Sé las condiciones que tengo, todo el mundo me lo dice cuando me ven jugando en el torneo de segunda, saben que puedo estar en la selección, pero todo depende de mí.

¿Mantienes comunicación con gente de la selección peruana?

Justo cuando iban a jugar las semifinales, le escribí a André y Cueva, les dije que quería chocolate, quería ver chocolate, es la palabra que siempre usábamos y creo que a todos les fue espectacular, además, tienen el comando técnico que respalda a cada jugador, así pasen cosas extradeportivas, Gareca es una de las personas que, si sabe que el jugador le rinde, no escucha a nadie y decide él.

¿Crees que podrías entrar a ese grupo de ‘chocolateros’ para jugar en la selección?

Sí, los que me conocen saben que tengo el chocolate, pero no importa lo que la gente hable, sino de mí, que vaya por la línea recta, que haga bien las cosas. Ya es momento de madurar porque tengo 28 años y yo sé que tengo posibilidades de estar ahí.

¿Qué opinas de Gianluca Lapadula?

Lo vi en esta Copa América y creo que es un jugador que suma bastante, es un jugador que mete muchas diagonales, es técnico, tiene mucho panorama de juego, se sabe ubicar, aparte que pelea y eso le gusta a la gente. Se ha ganado al pueblo peruano, pero se lo ha ganado trabajando, chambeando en la cancha y no se le puede reclamar nada.

¿Crees que tu paso por Alianza pudo ser mejor?

Sí, creo que pudo ser mucho mejor. Alianza esperaba mucho de mí, pero le di poco. Pasaron temas extra deportivos que me perjudicaron y tuve que salir de Alianza.

Cuando Alianza descendió ¿Sentiste culpa?

Me sentí responsable. Alianza me contrató como una de las figuras y no le pagué bien, pasaron muchas cosas extra deportivas, cosas negativas que no le sumaban al club y tuve que tomar una decisión.

¿Te gustaría volver a Alianza?

Claro que sí, me gustaría tener mi revancha, pero eso lo sabrá el destino y cómo lleve mi carrera.

¿Qué aprendizaje te deja los errores que cometiste?

Nadie es perfecto, son errores que te van enseñando, la vida golpea despacio, golpea despacio, luego te golpea duro y creo que ahí enseña. No ha sido fácil para mí, pero no me puedo rendir. Tengo una familia, tengo hijos, tengo mi pareja que es una de las personas que emocionalmente me tiene bien, me cuida, me protege, mira bastante mi alrededor, que esté con gente positiva, con gente que me sume. Sé que me van a ayudar y voy a estar donde debo.

¿Cómo fue tu experiencia en Montpellier?

Fue una experiencia linda, llegue a una de las mejores ligas del fútbol europeo, creo que era la quinta, pero ahora con lo de Messi, creo que va a subir de nivel. El dueño del PSG le está dando una multitud a esa liga que nadie se lo esperaba, tenerlo a Messi en el PSG es una bomba.

¿Te molesta no estar jugando en la Ligue 1?

Me reclamo perder la oportunidad de estar en la Ligue 1. Jugando en esa liga con 19 años no me agarró muy maduro, pero si hablamos sinceramente, tendría que estar jugando en esa liga o en otra liga mejor, pero son cosas que uno no puede retroceder, solo hay que mirar para adelante y mirar el futuro que uno quiere.

