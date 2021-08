Roberto Martínez, asesor de Universitario de Deportes, fue consultado sobre la salida de su excompañero y exentrenador de menores Paolo Maldonado. A continuación su increíble respuesta.

“Yo no me comunico con Paolo hace 20 años, no sé por qué me tendría que comunicar yo. Lo he visto dos veces desde que me retiré del fútbol. No tengo un contacto con él. No es un tema deportivo, es un tema administrativo y de menores. Hace un tiempo le pedimos un informe al director de menores, pero quedó netamente ahí. Nada más”, comentó.

“Me informaron que Paolo (Maldonado) tenía contrato hasta junio por locación de servicios y ya se venció su contrato. Se le comunicó e igual él fue a pasar las pruebas (para iniciar entrenamientos con la Sub-18). Y hay varios casos así de profesores. Este tema estaba planificado con anterioridad, finanzas dice eso porque no hay ingresos”, agregó luego.