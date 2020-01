Jean Deza llamó la atención de todos cuando fichó por Alianza Lima. El exjugador de UTC de Cajamarca conversó con GOLPERÚ en donde tocó varios temas y uno de los más importantes fue su regreso al cuadro ‘blanquiazul’.

Deza reconoce que el hincha 'grone’ le ha dado su apoyo siempre, sin embargo, también es consciente de que recibe comentarios negativos y señaló: “A los hinchas de Alianza Lima le agradezco por todo, seré un profesional y dedicado”, expresó el jugador íntimo.

Asimismo, Deza se refirió a su foto con Kevin Quevedo y no dudó en aconsejarlo luego de que no renovara con Alianza Lima: “Lo conocí y es una excelente persona, le dije tienes talento, no te equivoques, mira como termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional”, indicó en la entrevista.

Jean Deza vuelve a Alianza Lima luego de 5 temporadas. El atacante peruano pasó por la liga de Francia y Bulgaria, para volver al fútbol peruano con Sport Huancayo y UTC de Cajamarca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR