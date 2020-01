Jean Deza, reciente fichaje de Alianza Lima pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2020, habló sobre su compañero Kevin Quevedo, quien fue retirado de la selección peruana Sub 23 de cara al Preolímpico de Colombia rumbo a Tokyo 2020. El atacante le dio un consejo a su compañero.

“Conocí a Kevin Quevedo en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, afirmó Jean Deza en entrevista con Gol Perú.

El consejo de Jean Deza

“Le dije tienes talento, no te equivoques, mira como termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”, añadió Jean Deza sobre su charla con Kevin Quevedo.

“Hoy me da cólera ver un chico con talento que no lo sepa aprovechar. Muchos se preguntarán quién confía en un chico que se equivocó. Pero todos en la vida tenemos una segunda oportunidad y yo hace dos años dije, es momento de madurar y crecer”, sentenció.

Recordemos que Kevin Quevedo aún no sella su ampliación de contrato con Alianza Lima e interesa a Sporting Cristal. Así lo confirmó el propio entrenador del cuadro rimense, quien lo calificó como “un jugador atractivo para el estilo del club”.

