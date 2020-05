Gonzalo Núñez sobre charlas de Agustín Lozano por el tema de reventas: “Es la c*** más grande del año”

Luego de que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lanzara la noticia de la organización de dos charlas para evitar las reventas en el fútbol vía la plataforma virtual ‘Zoom.

Bajo el nombre de la primera charla: “Concientización, perjuicios y consecuencias disciplinarias en la reventa de entradas”, la cual se desarrollará este jueves 28 de mayo y se iniciará a las 10 de la mañana, con una duración de 45 minutos.

El periodista deportivo de Exitosa deportes, Gonzalo Núñez, pegó el grito en el cielo sobre estas tertulias. “Serían imperdibles estás charlas, me encantaría estar ahí (...) ¡Que tal c*** dios mío, está es la c*** del año, del siglo. Es un chicle realmente cruel”.

Asimismo,agregó: “ ¡Y que la vendieron en talonarios¡ Una cosa realmente de locos”.

Como se recuerda, semanas atrás, Agustín Lozano fue acusado de ser uno de los implicados en la reventa de entradas para los partidos de la selección peruana en el proceso de clasificación al Mundial Rusia 2018 y tras la investigación de la Conmebol, Agustín fue multado con 5 mil dólares, según información de RPP.

