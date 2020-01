¡NO AGUANTARÁ NI UNA! Franco Navarro fue tajante con el tema de indisciplinas que puedan ocurrir en UTC de Cajamarca, club al que vuelve para la temporada 2020, y afirmó que se castigará con la salida inmediata del jugador que cometa algún acto de indisciplina.

“Hemos tenido algunos problemas de indisciplina pero no pasa por uno, cada uno debe hacerse responsable de sus actos, la noche no le sirve al deportista, el día libre lo toman mal, pueden tener el día libre sí pero no la noche, eso afecta el físico, el rendimiento y más cuando se hace público, ya que genera un malestar en la interna del plantel, esperemos que este año no pase, y si pasa, se tendrá que ir a su casa, eso vamos a conversarlo con la dirigencia, tenemos que ser muy claro en eso”, afirmó el técnico Franco Navarro en Palco Vip.

De otro lado, habló sobre lo que viene siendo la pretemporada del club cajamarquino: “Hemos empezado con la pretemporada, esperemos terminar de la mejor forma estos días que estaremos concentrados, que el grupo se conozca de la mejor manera y llegar en buenas condiciones a fin de mes para el primer partido. El mejor nivel nos lo va a dar los partidos, creo que como casi todos los años hemos formado un buen plantel”, añadió Navarro.

Recordemos que a finales de 2019, Franco Navarro fue voceado para ser entrenador de Universitario de Deportes luego de la salida de Ángel Comizzo, sin embargo, el técnico peruano se quedará en Cajamarca.

