En el 2015, Jean Deza fue solo seis meses jugador de Alianza Lima (después emigraría a Francia), pero no explotó como hubiera querido por temas netamente extradeportivos.

Cinco años después, la vida le da la oportunidad al ‘Ratón’ para reivindicarse con la hinchada, pero sobre todo con el mismo. Así lo indicó al canal de Youtube Alianza Lima TV.

“Esta revancha la tomo de la mejor manera. Es una revancha muy linda. En lo personal, me encuentro más maduro. En ese tiempo (2015) no tuve la madurez ni el profesionalismo que debí de tener, pero son cosas que te enseña la vida. Es una oportunidad muy grande que me ha dado Alianza y la tengo que aprovechar”, aseguró el polifuncional jugador sobre lo que espera de este 2020.

Jean Deza se dio a conocer con su participación en el Sudamericano Sub 20 del 2013, donde fue una de las figuras, sin embargo, los años siguientes su carrera tuvo muchos altibajos debido a malas decisiones.