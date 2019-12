Presidente de Binacional previo a la final

Previo a la final ante Alianza Lima, hubo toda una polémica porque Binacional no definía su localía. El presidente, Juan Carlos Aquino, quería cerrar en Juliaca, mientras que todo el plantel y Roberto Mosquera querían arrancar de locales.

Tras el desacuerdo, según reportó Mauricio Loret de Mola, el presidente indicó lo siguiente: “Si no están de acuerdo, se pueden ir todos. Le damos la copa a Alianza Lima y listo”.

Presidente de Llacuabamba sobre Carlos Lobatón

Tras la salida de Carlos Lobatón de Sporting Cristal, al volante se le vínculo con César Vallejo, Sport Boys y Cienciano. El último club donde sonó fue en el recién ascendido Deportivo Llacuabamba, según información de RPP.

El Bocón tuvo comunicación con el presidente del club Hernán Saavedra Castañeda, quien ante la pregunta sobre el supuesto interés por Carlos Lobatón, respondió: “No lo conozco. ¿Quién es?”.

Pablo Bengoechea y su mención sobre ‘El Barbas’

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, se refirió acerca de algunas polémicas que han ocurrido en el Torneo Clausura, mencionando específicamente dos que él considera penal: lo ocurrido en Cajamarca y en el clásico ante Universitario de Deportes, aquella jugada donde Aldo Corzo toma a Federico Rodríguez en el área durante un córner.

“Tenemos uno de los mejores planteles del medio, si perdemos vamos a sufrir porque queríamos estar en la final y todavía queremos estar en la final, pero es obvio que no estamos primeros por muchos fallos que han habido. Hubo un penal claro en Cajamarca, en el clásico, son puntos que se escapan, estamos a tiempo todavía. Pero el ‘Barbas’ mira para abajo y hará justicia al final del Clausura”, indicó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Ángel Comizzo: “No ando mariconeando por los rincones”

Cuando aún era técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo declaró en conferencia de prensa tras el empate 1-1 ante Cantolao por el Torneo Clausura y criticó duramente el arbitraje de Joel Alarcón.

Aquella conferencia la cerró con una frase bastante recordada: “Nos han cargado muchísimo de amarillas injustas pero yo no ando llorando por todos los rincones, no ando mariconeando por los rincones”, finalizó.

Bengoechea recordándole el descenso a Jean Ferrari

Una semana después del clásico que Alianza Lima perdió en el Monumental contra la U, Pablo Bengoechea le respondió fuerte a Jean Ferrari y le recordó el descenso con César Vallejo.

“A Ferrari le voy a hacer caso, le voy a dedicar más horas a mi trabajo, me voy a concentrar en eso; como a él le ha ido muy bien en todos sus trabajos, como en la Vallejo, le voy a hacer caso”, señaló el estratega blanquiazul.

Pablo Bengoechea, DT de @ClubALoficial, le responde irónicamente a Jean Ferrari, gerente deportivo de @Universitario: "por su gran trabajo en César Vallejo, por supuesto que le voy hacer caso" pic.twitter.com/9X5plFVaqB — jonathan idrugo (@jhim_03) October 4, 2019

Carvallo respondiéndole a Bengoechea

En el mes de noviembre, las opiniones de Pablo Bengoechea tuvieron respuesta en Universitario. El técnico de Alianza Lima dijo que por los errores arbitrales, los cremas tienen opciones para luchar por el Torneo Clausura en la última fecha.

José Carvallo, arquero y uno de los referentes de Universitario respondió: “Si utilizo ese criterio, ninguno debería estar en la punta porque Alianza Lima también ha tenido errores arbitrales a favor como fue ante San Martín que no expulsaron a Leao Butrón, y ante Melgar que le cobran un penal polémico”, indicó.

Ricardo Gareca respalda a Christian Cueva pese a la inactividad

Pese a que ‘Aladino’ no jugaba nunca con Santos, seguía siendo convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana. En agosto, el técnico de la selección peruana afirmó lo siguiente: “A algunos les puede gustar, a otros no. No se olviden que Christian formó parte de un equipo que llegó a la final en una Copa América”.

Ricardo Gareca y la “autoexclusión” de Pizarro

“Tenemos un concepto muy alto de Claudio pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara, como él dijo, que no tiene sentido ser llamado a la selección, no puedo hacer nada. Cualquiera que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo. Siempre hemos manifestado que nadie tiene las puertas cerradas y en la convocatorias damos muestras de eso y no nos importa la edad, pero como vamos a convocar a alguien que no le encuentra sentido a ser llamado”.

Claudio Pizarro responde a Gareca y utiliza el término “milonga”

Al día siguiente, Claudio Pizarro respondió lo dicho por Ricardo Gareca: “Jamás me Autoexcluí de la Selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...”, afirmó Pizarro.

Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga... — Claudio Pizarro (@pizarrinha) May 31, 2019

Erick Osores explota y le pide a San Martín que busquen estadio para la Segunda

San Martín, uno de los clubes que más sufrió con los errores arbitrales, tuvo un defensor: Erick Osores. El periodista deportivo explotó por estos errores e indicó lo siguiente: “Yo le diría a los chicos de la San Martín que busquen cancha en segunda porque los van a bajar, hey Barco anda buscando cancha por los van a bajar”. Finalmente, los ‘Santos’ se salvaron de la baja.

Peter Arévalo en modo brujo

Previo a la Copa América, cuando se especulaba que Jesús Pretell sería una de las sorpresas de Ricardo Gareca para la Copa América, el periodista Peter Arévalo afirmó lo siguiente: “¿Quién ha dicho que Pretell hoy va a jugar. Es más, para mí probablemente no juegue ningún partido de la Copa América”, indicó. Finalmente, Pretell no sumaría minutos.

André Carrillo a Patricio Álvarez: “Te han traído a conocer el estadio"

Una frase que trajo diversos comentarios en redes sociales fue la que soltó André Carrillo en el Maracaná previo al Perú vs. Bolivia de la Copa América 2019. En un video, aparecía Patricio Álvarez, tercer arquero de la selección peruana, y la ‘Culebra’ indicó: “Te han traído a conocer el estadio nomás”.

Erick Osores llama “cholitos” y “sin clase” a dirigentes de ligas departamentales

Más que una frase, fue uno de los momentos más controvertidos del 2019 en relación al fútbol peruano. Aquí, el video.

Nos ponemos serios. Este tipo acaba de superar a Phillip Butters en clasismo, racismo y estupidez. pic.twitter.com/yWiUFiLdhI — Modo Navidadea2 (@deslengua_2) October 17, 2019

Erick Osores llora en vivo y pide perdón

Luego de sus polémicas declaraciones, el periodista deportivo Erick Osores se disculpó y lloró en su programa Futboleros 2.0. “Es un día difícil, el rechazo a un video que no voy a calificar, porque no quiero escudarme. Tengo que asumir lo que he dicho, asumir mi error. Me voy por un tiempo. Toca descansar".

Pedro Gallese pide perdón en vivo

Tras el escándalo de infidelidad, Pedro Gallese utilizó las cámaras de Gol Perú para pedirle disculpas públicas a su esposa, Claudia Díaz: “Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia”, declaró el arquero de Alianza Lima.

Gonzalo Núñez le falta el respeto a Alexandra Horler

La periodista Alexandra Horler solicitó respeto a Gonzalo Núñez, luego que el conductor hablara de sus glúteos, mientras comentaban unos ejercicios específicos en el cuerpo para potenciar el salto. El conductor sí le ofreció disculpas, mientras la panelista indicaba que la respetara porque estaban al aire en un programa en vivo.

Alexandra Horler le exigió disculpas a Gonzalo Núñez por un comentario sexista sobre su cuerpo mientras sus compañeros Oscar Paz y Raúl Jaimes se reían en lugar de reprender a su compañero. #NoDaRisa pic.twitter.com/7IjeLgJN0c — 🇵🇪 Wayka📢 (@WaykaPeru) December 20, 2019

Enzo Pérez sobre el spot de la mamá de Pedro Gallese: “Me pareció una boludez”

“Me pareció una boludez, porque a una madre nunca la vas a meter en una cancha y menos en algo así. Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera”, indicó el exseleccionado argentino, Enzo Pérez, en el diario La Nación sobre el spot de la mamá de Pedro Gallese.

Diego Haro sobre el VAR para la final de la Liga 1

“El VAR para la final de este año es muy difícil porque primero se tiene que mandar un pedido a DIFAP mediante FIFA para que la DIFAP venga a Perú y demuestre el protocolo que hay que seguir”, señaló en entrevista con Movistar Deportes.

Eddie Fleischman sobre Universitario en la Copa Libertadores 2020

“No tienen ninguna posibilidad de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, así de contundente fue la opinión del periodista deportivo en Fox Sports Radio Perú. ¿Lograrán superar a Carabobo en la fase 1?

Christian Cueva llama desde Uruguay tras ser relacionado con Chris Soifer

Video: Latina