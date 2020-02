Roberto Guizasola, ya retirado del fútbol, contó una curiosa situación que tuvo que vivir en Argentina cuando fue fichado por Rosario Central y tuvo sus primeros días en el equipo ‘canalla’, rival futbolístico de Newell’s Old Boys, equipos que se enfrentan en el clásico rosarino, uno de los más importantes del fútbol argentino.

“En mis primeros días, la persona del club que me movilizaba me indicó a qué restaurantes podía ir a comer carne y a cuáles no, porque son de Newell´s. Yo me reía. Un día quise romper la regla y fui a uno de esos. Fui y desde la puerta no me dejaron entrar. No me atendían”, contó Roberto Guizasola en entrevista al canal de Youtube Moloko Podcast.

Roberto Guizasola llegó a Rosario Central luego de jugar en Juan Aurich. Tras una temporada en Argentina donde compartió equipo con el Kily Gonzales, Roberto volvió al Aurich, donde sería campeón nacional la temporada 2011.

Durante esos años fue titular en algunos partidos de la selección peruana dirigida por Sergio Markarián, en el proceso de Eliminatorias para Brasil 2014.

