Gracias al tiempo libre generado por la cuarentena para evitar el contagio de coronavirus, Jefferson Farfán compartió un video en vivo en Instagram, con Roberto ‘Cucurucho’ Guizasola, y se refirió a varios temas, incluido a la reducción de su sueldo que anunció hace unas horas su club, Lokomotiv.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento”, bromeó Farfán, mientras que Guizasola replicaba con una carcajada.

Luego acotó: “Le quito hasta la camiseta al profe, que se jueguen con todo menos con mi ‘candela’", explicó el extremo de la selección peruana.

La declaración de Jefferson Farfán en Instagram.

El anuncio de Lokomotiv

Lokomotiv anunció, horas antes, que los jugadores acordaron reducirse el sueldo a casi la mitad, debido a la crisis por el coronavirus, que ha provocado la infección de más de 1.5 millones de personas y ha desencadenado en la muerte de más de 100 mil.

La decisión colectiva fue publicada desde la página oficial de la entidad rusa. “Los futbolistas de Lokomotiv resignaron el 40% de su salario mientras se detiene la Premier League de Rusia”, indicó la institución.

“El fútbol, ​​como el resto del deporte, se ha detenido, por lo que los jugadores de todo el mundo reducirán los salarios durante un receso en los campeonatos. Nuestro equipo también considera que ese paso es necesario, por lo que los muchachos y yo decidimos abandonar el 40% del salario antes del final de la pandemia y la reanudación de la temporada”, manifestó el capitán del Lokomotiv, Vedran Ćorluka.