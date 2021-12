José Luis Carranza es uno de los personajes más queridos por los hinchas de Universitario de Deportes. Dentro del campo era un referente, afuera un tipo carismático. Y eso también se notaba junto a la prensa.

A lo largo de su carrera, el “Puma” posó varias veces para el lente de El Bocón. Así revisando nuestro archivo encontramos la historia que contaremos a continuación.

Era diciembre de 1999. José Luis Carranza venía de ser bicampeón y festejar el título en Matute ante Alianza. Así días después este diario lo buscó y a continuación te mostramos la entrevista en la que se vistió de “Santa Claus” y lo bautizamos como “Puma Noel”.

Tomado de la edición impresa de El Bocón del 24 de diciembre de 1999

¿Qué sentimientos tienes en navidad?

La Navidad es para la familia, para los hijos, para toda la gente que está feliz con este campeonato, la situación es difícil pero todos se unen en estas fiestas.

Vaya que tú y los muchachos le dieron la felicidad más grande a más de la mitad del Perú

Como tú dices, a más de la mitad del Perú le hemos dado una alegría, porque luchamos mucho, tú sabes, hubo muchas piedras en el camino, querían que Universitario no campeone, porque sino lo lográbamos sin estos dos partidos de play off. El grupo fue muy unido y la experiencia siempre lleva a los jugadores.

¿Cómo lo vives en la intimidad?

Para mí la Navidad es muy triste- entrecorta sus palabras el “Puma”- me acuerdo de mi padre, me queda esa espina de dolor. Yo lo quería mucho, él era quien trabajaba, entonces cuando se fue, uno tenía que buscarla, “chambee” de muy corta edad, jugaba también, me pagaban, y algo llevaba a casa, ¿no?

A esta edad trato de pasarla mejor con mis hijos, mi esposa, mi madre y los amigos. También con las personas que están contentas con el campeonato de la “U”.

¿Qué le pedirías a Dios?

Volver a ver a mi padre... eso es lo que más me llena de infelicidad, hubiese querido que él también comparta mi etapa de jugador. A Dios también le pediría que no haya mucha pobreza, que sepa hacer feliz a mi esposa, a mis hijas, a todos mis compañeros, a todas las familias del Perú.

¿Cuándo murió tu padre?

Cuando tenía 12 años, en un accidente automovilístico, esa herida la llevo siempre.

¿El te trajo a la “U”?

Siempre me llevaba a ver fútbol del Rímac, el fútbol profesional, le gustaba verme también a mí, porque desde los 5 años ya jugaba en el barrio, como se dice desde muy pequeño.

¿Le hubiese gustado verte como un ídolo?

Sí, como ahora le alegra a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa, mis hijos. La gente que siempre cree en mí. Alfredo (González), don Jorge Nicolini-a ambos los considero como unos padres-, Juan Carlos Oblitas, el “Profe” Piazza, Eduardo Manera, Fernando Cuéllar, Lucho Cruzado, los que me hicieron ¿no? Aparte Leo Rojas, Germán Leguía, Eduardo Malásquez, Javier Chirinos, Lucho Reyna. Unos compañeros que quisiera tener siempre como Óscar Ibáñez, “Chemo” Del Solar, Gustavo Grondona, el mismo Marko Ciurlizza, Roberto Martínez, Juan Reynoso, Nolberto Solano... gente muy importante.

¿Sin el fútbol hubieras logrado lo que eres?

Para esto se nace, si no hubiese sido futbolista habría escogido otra carrera. Cuando llegué a Universitario no quería pasar nomás, al contrario, quería dejar siempre un nombre y eso es lo que me dio la “U”: el nombre, el jugador y la persona. En el club me encontré con buenas personas, por eso a los demás trato de inculcarles que sean humildes y ganadores.

¿Al paso de los años deseas que te recuerden como “Lolo” Fernández o Héctor Chumpitaz?

Nooooo ... “Lolo” y “Chumpi” son otra cosa, son de otro planeta, que me recuerden como una persona que dejó todo en el campo, con eso me basta.

¿Qué sientes cuando hablan que jugaste 400 partidos con la camiseta de la “U”, que empataste el récord de 48 clásicos a Lolo Fernández?

Es una alegría, pero “Lolo” es “Lolo”. Yo solo quiero que me recuerden como una buena persona, alguien que le dio alegría a toda esa hinchada que se lo merece.

Ayudas mucho a los pobres y los niños. ¿Dar es una manera de retribuir lo que no tuviste?

Sí, lo que no tuve trato de compartirlo. La pobreza me duele, felizmente mi familia siempre está conmigo en los momentos difíciles.

¿Sigues en la “U”?

De todas maneras, aún no he hablado con Alfredo (González), mi intención es seguir y terminar mi carrera en Universitario.

¿Puma cuántas cosas raras te han pedido en producciones fotográficas?

¡Hummmmm! Pintarme el pelo de amarillo a lo Palermo para la propaganda de El Bocón...

Ponerte un african look

Sí, sí, para la propaganda ¡Ja,ja,ja!

¿Y qué tal te queda el traje de Papa Noel?

¡Ja, ja, ja!, me gusta mucho. Estoy bien, ¿no?, pero sabes “choche”, creo que me queda muy grande. Bueno pues todo sea por la hinchada de la “U”. En estas fiestas aprovecho para decirle a los niños, a la gente pobre, a todos los muchachos de EL BOCÓN, que más allá de los problemas no pierdan la fe; el de arriba, El es lo más grande. ¡Feliz navidad Perú!

José Luis Carranza vestido de Papa Noel en la portada de El Bocón.

