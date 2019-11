Ángel Comizzo habló en conferencia de prensa luego del empate de Universitario frente a UTC en Cajamarca y habló sobre un tema puntual: la participación de Aldo Corzo con la selección peruana. Sobre este tema, el técnico crema afirmó que “Aldo no jugó nunca en los partidos de la selección, pero el viernes justo lo ponen. Justo ahora lo fueron a poner cuando nosotros teníamos que jugar un partido enorme". Por ello, el periodista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati, habló acerca de un “oportunismo” del entrenador para tocar el tema del lateral derecho de la 'Bicolor.

“Hay un oportunismo de (Ángel) Comizzo. Hasta el miércoles no lo iba a tener a Corzo porque íbamos a jugar con Chile. Trabajó el partido de Cajamarca sin Aldo Corzo y aparece la oportunidad de Corzo cuando se cancela el partido con Chile, (Comizzo) lo aprovecha y de ahí él asume sus riesgos”, afirmó Diego Rebagliati en el programa ‘Después de Todo’.

Pero no fue todo, ya que también indicó que era innecesaria la mención: “A lo mejor Gareca ya pensaba en poner a Corzo con Advíncula desde la semana pasada cuando pensaba que tenía 2 partidos. Meter a Gareca no habla bien de Comizzo, es innecesario ese tema porque él a Corzo no lo tenía, que lo use o no ya él asume el riesgo de que Corzo le de 60 minutos, que fueron impecables. En esa parte me parece que es innecesaria la referencia a la selección”, añadió Rebagliati sobre la participación de Aldo Corzo con la selección peruana.

Ahora, Universitario de Deportes deberá pensar en la fecha final del Torneo Clausura. Los cremas reciben a Real Garcilaso el domingo desde las 15:30 horas y deberán ganar sí o sí si es que quieren pelear el título, que ahora no depende exclusivamente de su resultado pues deben esperar la caída de Alianza Lima en Moyobamba y que Sporting Cristal tampoco gane su duelo en Juliaca ante Binacional. Complicado.

