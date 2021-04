Universitario de Deportes se quedó a segundos de conseguir un punto contra Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores. Pese a la dolorosa derrota (2-3), los merengues deben pasar rápidamente la página, pues tendrán más pruebas complejas en los siguientes días, tanto a nivel local como internacional.

La escuadra estudiantil tendrá una agenda recargada, la misma que pondrá a prueba el estado físico de su plantel y la amplitud de este, cosa que el entrenador Ángel Comizzo tendrá como principal arma para sacar la mayor cantidad de puntos posibles en sus futuras presentaciones.

Universitario se medirá, este domingo, contra Sporting Cristal por el ‘Clásico de la fecha’ en la Liga 1 del fútbol peruano, a las 3 y 30 de la tarde, en el Estadio Nacional. Tras el partido, el equipo quedará concentrado para emprender su viaje rumbo a Argentina, el mismo que se dará este lunes.

El martes será el día que los cremas tendrán para trabajar en el país del sur del continente, para luego quedar listos para su enfrentamiento contra Defensa y Justicia (actual campeón de la Recopa Sudamericana) por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pactado para el miércoles 28 de abril.

Universitario firmará su retorno a Lima un día después (jueves 29) con la intención de iniciar los trabajos con miras al encuentro por la Liga 1 contra Alianza Atlético de Sullana, por la séptima fecha del campeonato local. Este cotejo se desarrollaría el 1 de mayo.

Sin información clara por el partido ante UTC

Por otro lado, Francisco Gonzáles, gerente deportivo de Universitario de Deportes, dio detalles de cómo va el procedimiento de la reprogramación del partido entre los cremas y UTC, el mismo que quedó postergado debido al brote de coronavirus que se dio en el conjunto merengue hace unas semanas.

“No sé si UTC habrá apelado, no nos han comunicado nada. De no ser así el partido tendrá que ser reprogramado por Liga 1 y seguramente no va a dejar conforme a nadie porque está metido dentro de este sinnúmero de partidos que se vienen de acá hasta el 20 de mayo”, sostuvo el directivo en diálogo con Radio Ovación.