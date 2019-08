​Torneo Clausura 2019 | Periodista de Trujillo denuncia que Manuel Heredia de Mannucci lo obligó a borrar video

Manuel Heredia, portero de Carlos A Mannucci, se encuentra sumergido en una polémica tras ser acusado por un periodista trujillano, Eduardo Paredes, de obligarlo a borrar su material de trabajo porque al futbolista no le gusta que lo graben.

Eduardo Paredes, conductor del programa cable deportes, se encontraba realizando un 'en vivo' para Facebook cuando el guardavalla lo abordó 'Es un tema un tanto complicado porque tampoco quiero quedar en el plan de víctima. Hay que tomar en cuenta que todas las personas merecen respeto. Se me ha obligado a borrar un material presionado por Manuel Heredia, futbolista de Mannucci que ha tenido una mala actitud', comentó en un video.

'Comienzo a grabar una transmisión en vivo mientras esperaba a Andres López y veo que se acerca Manuel Heredia. A dos metros me gritó, 'Deja de grabar, no quiero que me grabes', yo pensaba que era broma, pero cuando le sigo la 'corriente de la supuesta broma' me dice 'no me gusta que me graben. Le dijo al jefe de prensa de manera prepotente que borre mi video de transmisión en su presencia. El problema básicamente es la prepotencia de este futbolista, no es nada contra el club es con la actitud de Manuel Heredia', agregó el periodista que se sintió agredido por el portero del cuadro 'carlista'.

