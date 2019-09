Sporting Cristal | Manuel Barreto respondió a las críticas que recibió por su pasado en Universitario de Deportes

Luego de la destitución del director técnico Claudio Vivas, en Sporting Cristal decidieron que Manuel Barreto sea su reemplazante. Manuel estuvo a cargo del equipo de reservas por ya algunas temporadas, sin embargo, su elección al mando del primer equipo no cayó bien a algunos hinchas celestes.

La razón de este inconveniente, es el pasado de Manuel Barreto con la camiseta de Universitario de Deportes. El DT respondió en conferencia de prensa, luego del triunfo 0-1 ante Deportivo Municipal, en su debut en el banquillo del equipo bajopontino.

"No tengo absolutamente nada que decir. No lo tomo como algo personal. Creo que hay mucha gente que reconoce el trabajo que vengo haciendo en el club y que me valora. Después, no tengo nada que reprochar. Lo importante es que el hincha esté contento con su equipo", indicó.

Con el triunfo de Sporting Cristal, los celestes se pusieron a tres puntos del líder Universitario de Deportes. En la octava fecha del Torneo Clausura, Cristal será local ante Ayacucho FC.

