Paolo Guerrero, Edinson Cavani y Felipe Melo juntos en Boca Juniors: el deseo de un candidato a la presidencia | VIDEO

Un presidente con una gran obsesión. Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, junto a Edinson Cavani (PSG) y Felipe Melo (Palmeiras), se han convertido en el objetivo principal de un candidato a la presidencia de Boca Juniors. Su nombre es José Beraldi y en entrevista con "Radio La Red AM 910", habló sobre el deseo de romper el mercado con estos 3 nombres importantes.

"Si soy presidente de Boca Juniors me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta", afirmó José Beraldi, uno de los candidatos a la presidencia de Boca Juniors, club que año a año rompe el mercado en la Superliga Argentina y cuyo último gran fichaje fue el de Daniele De Rossi.

#Futbol910 @JoseBeraldi candidato a presidente de Boca: "Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta". @TotiPasman pic.twitter.com/ntAzx6AKXy — Radio La Red AM 910 (@radiolared) September 13, 2019

Pero esta no es la primera vez que José Beraldi habla sobre su deseo de fichar a Paolo Guerrero. El pasado 2 de setiembre, luego del Superclásico frente a River Plate, el candidato a la presidencia le dio con palo a la actual dirigencia.

"Peor que irse al descenso no hay (sobre River), pero si tienes que afrontar cosas así, tienes que traer jugadores que banquen la presión. Yo ya había pedido a Paolo Guerrero, un Felipe Melo, salgo campeón y le regalo una corona y que se vaya. El paraguayo Gómez, Kannemann. Tienes para traer...", indicó en conversación con el diario Olé.

Paolo Guerrero tiene contrato con Internacional hasta finales de 2021 y una posible salida del fútbol brasileño será bastante complicada, debido al alto sueldo que maneja el 'Depredador'.

