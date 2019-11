Phillip Butters menospreció barra de Sporting Cristal previo a su duelo contra Alianza Lima, por las semifinales de la Liga 1 2019. El comentarista dirigió todos sus proyectiles hacia el Extremo Celeste tras repasar lo sucedido con Ramón Quiroga, quien había sido atacado por los seguidores rimenses debido a unas declaraciones.

‘El Comando Sur es la barra de Alianza Lima. Una barra, barra barra. Ya no hablo de la barra más grande la historia del Perú que es la Trinchera Norte. Pero resulta que hay un ‘grupito’ de ‘patas’… no sé qué serán, pues. Son tres, cuatro, no son tres, son cuatro gatos. El Extremo Celeste, ¿qué cosa es el Extremo Celeste? Es el color, ¿hay un jugador extremo? El ‘Chorri’ pesa 30 kilos mojado. ¿Qué Extremo Celeste? Ay, cómo es posible… y el ‘Loco’ Quiroga tuvo que pedir disculpas’, comentó Butters en el programa que conduce a través de Facebook.

Ganar la serie le permitirá a Sporting Cristal jugar la final por el título contra Binacional y asegurarse el último cupo (disponible para los peruanos) a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Recordemos que Binacional ya accedió a esta instancia por ganar el Apertura y quedar en el segundo lugar del acumulado. En caso de quedar fuera, los celestes jugaría en la segunda fase como Perú 3.

El costo de las entradas para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, en el estadio Alejandro Villanueva, va desde 30 soles para la tribuna Sur y Norte (visitante), 50 soles por tribuna Oriente y 100-120 soles por la tribuna de Occidente

