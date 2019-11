Alianza Lima | Hincha de Universitario celebró título ‘blanquiazul’ porque su madre salía de operación | FOTO

Hincha de Universitario de Deportes celebró los goles de Alianza Lima ante Unión Comercio porque su madre salía de operación y eso la hacía sentir mejor. William Quispe rebeló en redes sociales ser un seguidor del cuadro crema, pero en esta ocasión se unió a la alegría ‘blanquiazul’ tras ganar el Torneo Clausura debido a un tema personal.

Gritó los goles de Carlos Beltrán, Federico Rodríguez y Rinaldo Cruzado que le dieron el pase a Alianza Lima a las semifinales de la Liga 1 Movistar porque su madre, Doña Maribel, recién había sido operada y esto la ayudaba a estar contenta en el momento ideal.

‘Soy hincha de Universitario, pero estoy feliz por el triunfo de Alianza. Esto se debe a que mi madre es la hincha número 1 de los ‘grones’. Acaba de salir de una operación al útero para prevenir y extraer raíces cancerígenas’, aseguró en una publicación que circuló con fuerza en Facebook.

Como se recuerda, Alianza Lima venció 3-2 a Unión Comercio en Moyobamba y se alzó como ganador del Torneo Clausura. Ahora los ‘blanquiazules’ enfrentarán a Sporting Cristal en semifinales de ida y vuelta para ver quien se enfrenta a Binacional por el título nacional de la Liga 1 2019.

‘Verla feliz, emocionada, y escucharla gritar los goles me llenaba de felicidad. Me sorprende la fuerza que puede llegar a tener. Por un lado queriendo que empaten o pierdan (y así se de el clásico) y por el otro esperando que no lo hagan para que el corazoncito de mi vieja no se acelere tanto...’, agregó el hincha de Universitario.

