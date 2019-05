Melgar: Giancarlo Carmona criticó la renuncia del técnico Jorge Pautasso

Por decisión personal y debido al bochornoso resultado 6-0 ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana, Jorge Pautasso renunció a la dirección técnica de Melgar. La decisión del técnico argentino, no fue bien recibida por Giancarlo Carmona, integrante del plantel rojinegro.





"Nos citó y nos comunicó su decisión, porque él creía que no estábamos en la misma idea y decidió irse. Como jugador experimentado, no estoy de acuerdo para nada, no me gustó la actitud del profesor, pero respeto su idea. Creo que en una situación así no se tiene que abandonar al equipo", dijo Giancarlo Carmona en entrevista a Ovación.

Ya pensando en el torneo local, donde Melgar enfrentará a Sporting Cristal, Giancarlo Carmona indicó que confía en sus compañeros para salir de este mal momento: "Sé que vamos a salir de este mal momento y vamos a tratar de esta más unidos que nunca para afrontar un partido muy difícil", finalizó.

Con la salida de todo el comando técnico, Marco Valencia, encargado de una de las categorías menores, se hará cargo del primer equipo. Para el duelo de vuelta, Melgar no podrá contar con Alexi Gómez, debido a su expulsión por doble amarilla en el partido de vuelta.

