Su prometedora carrera futbolística, la que inició a los 16 años impulsado por su talento y respaldado por Oswaldo Piazza en aquel Universitario de Deportes del 98′, se desdibujó con el tiempo por sus malas decisiones. Y es que Mario Gómez, tricampeón con los cremas y promesa en la selección juvenil, fue noticia en páginas deportivas, espectáculo y hasta judiciales; sin embargo, al borde de cumplir 40 años, el “chalaco” se reencontró con EL BOCÓN para revivir sus dos décadas en el mundo de la pelotita. “Hay gente que me creía un ogro, pero nunca lo fui. Eso sí, acepto mi mala cabeza que me perjudicó en el fútbol”, confesó el también ex selección peruana y Sport Boys.

En dos meses, el 27 de mayo, cumples 40 años

Y llegaron los 40 en cuarentena. Lo importante es que, yo y mi familia, está bien de salud. Familiares de mi padre del norte chico, sí fallecieron, pero es una situación que nos complica a todos.

¿A qué te dedicas en pandemia?

Antes de la Covid 19, estuve trabajando en la Municipalidad de Breña, área deportiva, luego en la Región del Callao, como coordinador de las escuelas deportivas, pero todo se paralizó por la pandemia. Estamos por recobrar el proyecto a través de zoom.

¿Cuántos hijos tienes?

Ocho. Mi hija, la mayor, ya se casó, pero todavía no soy abuelo (risas). Con mis hijos siempre he tenido buena relación. Tengo siete hijos varones.

¿Ya puedes armar el equipo de futbolito: “Los Gómez”?

(Risas). Entrenaban, les gusta el fútbol, vamos a esperar. Ahora con la pandemia hay muchos chicos que están en el aire.

¿Qué recuerdos del tricampeonato con la “U”?

Una experiencia inolvidable, linda. Debuté a los 16 años con Oswaldo Piazza. Él me dio la oportunidad de jugar primero de enganche, de “10”, ya después en la Sub20 con Juan Carlos Oblitas, me ubicó de lateral izquierdo.

“MACHITO” Y EL EXTRANJERO

Desperdiciaste oportunidades de emigrar a Xerez de España, Independiente de Argentina…

Primero me fui a Dinamarca, luego Argentina y terminé en España, viajé a todos lados, pude ir a Europa, pero mi cabeza loca me pasó factura. Tomé malas decisiones y regresaba al Perú siempre, gran error cometí.

De ahí nacieron errores tras errores…

Sí, entendí lo que cometí en mi vida. Los acepté, me equivoqué varias veces, ahora ya no tropiezo con la misma piedra.

¿Qué opinas de los futbolistas “desarreglados” como Deza, Gómez, Ascues?

Recuerdo cuando era muy joven. Ellos piensan que los años no pasan en vano. En el día menos esperado, van a voltear la página y tendrán 35 a 40 años, y se le pasó el tren. Y lo digo por experiencia, pues yo también lo pensaba. Ojalá que reaccionen, ya no son chicos. Tienen mucho talento, pero deben ver su entorno.

¿Las malas juntas siempre complican?

Ahí aparecen los llamados amigos, los que, por darle de comer, tomar y vestir, los que tratas como a un hijo más, nunca te dicen la verdad de las cosas como son. Siempre te dan la razón cuando saben que no la tienes.

¿En el penal, aparecieron los amigos?

Sí, los que compartieron vestuarios conmigo, los que sabían cómo era. En los momentos más difíciles aparecieron.

¿Había consejeros?

José, el “Puma”. Recuerdo que también paraba con cinco amigos, a quienes les daba de todo, parecían mis hijos. Los llevaba a comer bien, salidas con amiguitas, pero José sí me hablaba, siempre tuvo un corazón muy noble.

¿Alguna anécdota con el “Puma”?

Casi me saca la m…en una jugada con “Solanito” Guevara, quien me hizo una huacha en el Monumental. Yo lo fui a buscar en el campo, el “Puma” me quería matar. Después me puteó, todo bien. José te motivaba dentro y fuera de la cancha. Cuando perdía un balón, me decía que no preocupe, el corría y recuperaba. Después el profesor Oswaldo Piazza me decía que juegue como en mi barrio, que me divierta con el fútbol.

¿Qué técnicos te marcaron en el fútbol?

Oswaldo Piazza y Ángel Cappa. Buenos profesionales, buenas personas.

¿Un futbolista del medio local en tu puesto?

Jair Céspedes. Tiene marca, salida, es uno de los mejores.

¿Y Miguel Trauco?

Es un gran futbolista. Por algo están en el extranjero. Tiene buen pie, pero no tiene marca. Gracias a Dios yo tenía mucha marca y llega al área rival.

Mario Gómez y Kukín Flores compartieron equipo en el Sport Boys.

SU RELACIÓN CON “KUKÍN”

¿Recibiste la camiseta por el tricampeonato?

Sí, la tengo. Se acordaron de uno.

¿Pero era tu talla?

He subido bastante de peso (risas). Estoy a dieta, voy por buen camino.

¿Con “Kukín” te peleaste, pero luego amistaste?

Fueron momentos de tonterías e inmadurez por parte de ambos. En su momento, tuvimos problemas, pero “Caramelo” Zegarra nos juntó y limamos asperezas. Luego hicimos buena relación, parábamos juntos. Un año Nuevo la pasamos juntos, después lamentable lo sucedido.

¿Una última anécdota?

Con John Galliquio en la Sub23. Nos llevaron a Cascavel (Brasil). Estábamos con John Hinostroza y entramos al baño del hotel. Galliquio preguntó: "¿cómo se jalaba la palanca del urinario?", y el "Churre" le respondió: "Silva y aplaude". Nos hemos reído cuando lo hizo. Nunca vio el botón (risas).





