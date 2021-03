Mario Gómez fue en su momento una de las grandes promesas de Universitario de Deportes y la selección peruana. Debutó a los 18 años, pero la poca disciplina en su vida personal le jugó en contra. EL BOCÓN le timbró y, por supuesto, el ex mediocampista no se pudo resistir a contarlo todo. La entrevista completa puedes leerla este jueves en la edición impresa en OJO y en la web.

HABLA, “MACHITO”

¿Ahora hay referentes en Universitario?

No hay. ¿Quién? Carvallo. Pero es muy callado, no es un referente. Es uno de los antiguos, que tiene años en el club, pero no es referente.

¿Qué técnicos te marcaron en el fútbol?

Oswaldo Piazza y Ángel Cappa. Buenos profesionales, buenas personas.

¿Qué opinas del juego de la “U”?

Juega al pelotazo. No tiene patrón de juego. Melgar estuvo mucho mejor.

¿Es un tema de técnico o jugadores?

Para mí, Ángel Comizzo no es ideal para la “U”. Me gustaría que traigan al profesor Ángel Cappa. No sé si todavía dirige, pero es A1.

LEE ADEMÁS