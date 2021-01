Erinson Ramírez jugará en Deportivo Municipal la próxima temporada gracias a sus buenas actuaciones esta temporada 2020. Fue clave en la clasificación de UTC de Franco Navarro a la Copa Sudamericana 2021, por ello, el entrenador decidió contratarlo para reforzar el equipo edíl.

En conversación con ‘Match Deportes’, el jugador comentó sobre su presente e hizo un mea culpa de los momentos complicados que vivió en su carrera hace unos años, principalmente por problemas antideportivos.

“El Erinson de Alianza, hace años ya murió, ahora en este 2020 revivió. Ahora soy renovado. Este Erinson ira por el camino correcto. Muchas veces me equivoqué, pero gracias a Dios me di cuenta a los 22 años”, dijo Ramírez.

Deportivo Municipal no fue el único equipo que lo tuvo en sus planes. “Hubo un acercamiento entre mi representante con los de Cristal, pero no quise esperar y opté por Municipal con el profesor Navarro”, agregó.

“Hay opciones en el extranjero, pero le he dicho a mi representante que deseo quedarme un año más para estar bien mentalmente, y no regresar al año”.

En la charla, Erinson sorprendió al revelar que tuvo contacto con Claudio Pizarro, histórico delantero de la Selección Peruana: “Ha visto mis jugadas, quien sabe más adelante me puede llevar a Alemania. He conversado en video llamada con el (Claudio), y me ha pedido que vaya por el camino correcto”.

Sobre una pronta convocatoria a la Selección, dijo: “Es el sueño de todos. El preparador físico de UTC, me comentó que me estaba siguiendo la selección, cuando terminó el campeonato conversé con Juan Carlos Oblitas”