Apenas terminó los entrenamientos con Deportivo Municipal, el reciente fichaje Erinson Ramírez recibió una alentadora noticia por parte de su entrenador Franco Navarro, el principal gestor de la madurez futbolística del habilidoso futbolista de 22 años. “El profesor me comunicó que había sido llamado a la selección peruana. Ha sido un día inolvidable, lindo”, confesó sonriente a EL BOCÓN. El extremo se ilusiona con entrenar por fin con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y la oportunidad de brillar con la selección peruana.

Y es que es su primera convocatoria a una selección absoluta en sus cinco años de carrera futbolística. Así haya sido un microciclo, el pisqueño asegura que su objetivo inmediato es ganarse apunta de trabajo la confianza de Ricardo Gareca para quedarse en la nómina final de los seleccionados con miras a los partidos ante Bolivia y Venezuela, el próximo 25 y 30 de marzo.

Gracias a Franco

“Fruto a mi esfuerzo en el 2020 con mi viejo Franco Navarro he conseguido la convocatoria. Yo deseo quedarme, haré todo el esfuerzo, pues quiero estar ante Bolivia en La Paz, he jugado en altura, Cajamarca, me siento bien”, indicó el jugador.

Para el pisqueño, el “Pepón” es su “papá” en el fútbol. “Siempre me aconseja. Ahora estoy más centrado, maduro, ya pasaron los problemas. He ganado confianza”, sostuvo el extremo, quien compartió con El Bocón una anécdota del baúl con su entrenador de turno. “Previo partidos, el profesor nos enseña a mí, a los más chicos, los videos de sus partidos como futbolista. Gran delantero, goleador, sus partidos con Independiente”, contó.

Puro chocolate

El pisar la Videna será emotivo para Erinson Ramírez, pues cumplirá otro de sus sueños en la bicolor. “Podré entrenar junto a Farfán, Guerrero, Cueva, Carrillo. Siempre los seguía de juvenil, meteremos harto chocolate en las jugadas”, comentó entre risas.

Eso sí, el look con cabello pintado, color amarillento, quedó de lado. “Ya me cortó el cabello, después al profesor Franco Navarro no le gusta. Si tenía el cabello pintado fue por una apuesta que le gané a mi esposa Rachel jugando vóley, el profesor estaba al tanto. Ahora estoy centrado, además, hace poco nació mi hijito Nícolas, otra gran motivación”

LEE ADEMÁS

-Bono de 600 soles: CONSULTA accedes al subsidio

-Renato Tapia y cinco razones que lo ponen en el lugar de Paolo Guerrero en la selección

-Jean Deza y Carlos Ascues: dos ex promesas con paradero desconocido