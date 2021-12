Alianza Lima inició la temporada 2021 con la mirada puesta en la segunda división, aunque finalmente la justicia les brindó la razón y disputaron la Liga 1. Uno de los jugadores que llegó en medio de la crisis fue el defensa uruguayo Jonathan Lacerda, quien era conocido por el entrenador Carlos Bustos.

El central tuvo un buen arranque de año, pero poco a poco fue quedándose sin espacio en el once titular, situación que ha puesto en duda su continuidad para el 2022, tema que mencionó en una reciente entrevista para RPP.

“Tengo entendido que la directiva está planificando el 2022 para que sea espectacular. Hablé con Carlos Bustos como amigos, me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá que los jugadores que elijan, sepan que hay que respetar la institución”, explicó Jonathan Lacerda.

“Soy hincha de Peñarol y crecí viendo jugar a Pablo Bengoechea. Comparo un poco a Alianza Lima con ese equipo, porque es de pueblo, con gente trabajadora. Valoro al hincha que ahorra de sol a sol para apoyar al club, las tradiciones que tienen y el arraigo”, agregó el defensor.

Finalmente, agradeció la confianza y reveló un detalle sobre su fanatismo por la ‘Blanquiazul’. “Si me voy de Alianza, se van a llevar cinco hinchas, que son toda mi familia. Agradezco a la afición por confiar en mí, por los mensajes que me enviaron hasta donde estaba. Les deseo lo mejor, triunfos y alegrías, para lo que venga”, sentenció.

¿Cuántos partidos jugó Jonathan Lacerda en Alianza Lima?

El defensa uruguayo Jonathan Lacerda sumó un total de 16 apariciones con la camiseta de Alianza Lima, aunque solo pudo ser titular en ocho juegos. Durante el inicio de la temporada fue considerado como titular fijo, pero las lesiones y la consolidación de otros jugadores hicieron que quede relegado en el banquillo de suplentes.