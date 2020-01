Tras dejar Universitario de Deportes, finalmente Alberto Rodríguez fue presentado como refuerzo en Alianza Lima por una temporada. En Ate no quisieron hablar mucho sobre su arribó al cuadro blanquiazul.

Jean Ferrari no quiso declarar sobre el presente de Alberto Rodríguez: “No hablamos de jugadores que ya no están con nosotros. No vamos a ahondar del tema. Estoy pensando en el lindo equipo que tenemos y no en otras cosas. Hay mucha ilusión con el equipo”, indicó en entrevista a RPP.

De las tres temporadas que Alberto Rodríguez estuvo en Ate, en la que más partidos disputados tuvo fue el 2017, donde jugó 22 partidos solo en el torneo local, más 2 más en la Copa Libertadores.

Alberto Rodríguez se suma a lista de jugadores peruanos que vistieron las tres camisetas de los equipos más populares del Perú: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

