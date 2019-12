No la pasó bien. Javier Arce no guarda el mejor recuerdo de los dirigentes del club Deportivo Binacional. En esta oportunidad expresó su apoyo y solidaridad con Roberto Mosquera, tras hacerse pública su salida de la institución puneña y el maltrato que habría recibido por parte los directivos del “Poderoso del Sur”.

“No me sorprendió lo que pasó con Roberto Mosquera. Cuando no se trabaja seriamente, cuando no se respeta la línea de trabajo, cualquier cosa puede pasar. Cuando yo dejé Binacional mucha gente dijo que yo estaba exagerando. El tiempo me dio la razón", señaló Arce en dialogo con el programa Las Voces del Fútbol.

El actual entrenador de Real Garcilaso, no dudó en compartir algunas de las precarias condiciones y el manejo autoritario que tuvo que soportar durante su paso por el actual campeón del fútbol peruano.

“El Presidente de Binacional, Juan Carlos Aquino, una vez me dijo que todos los entrenadores que llegan al club hacen lo que él quiere. Uno puede soportar que no haya campo de entrenamiento, que no haya agua y que no tengan balones. Pero cuando alguien te quiero imponer un jugador o días de practicas es insalvable”, agregó.

