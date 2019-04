Germán Denis: “No creo que Independiente tenga problemas ante Binacional"

Germán Denis, delantero de Universitario de Deportes, aseguró que Independiente de Avellaneda vencerá por goleada a Binacional en Arequipa, en el debut por la Copa Sudamericana.

"El otro día nos tocó perder con Binacional porque jugamos a 4 mil metros de altura. Ojalá que mañana Independiente pueda ganarle por más de dos goles de diferencia. Binacional es un equipo en la altura y otro en el llano. En Arequipa no creo que haya tanta diferencia porque son 2400 metros. Yo creo que Independiente se puede adaptar bien jugando allí”, dijo el jugador de Universitario de Deportes al programa argentino Siempre Rojo.

"Independiente seguramente sea superior en todas las líneas. La figura de Binacional es Millán, que es un jugador colombiano que juega muy bien. La virtud de Binacional es que tratan de tener la pelota, pero con la intensidad que tiene Independiente no lo va a permitir. En Avellaneda ellos van a esperar muchísimo. El Rojo debe tener paciencia y cuando entre una, entrarán varias. No creo que Independiente tenga problemas ante Binacional porque el Rojo tiene una mejor calidad de jugadores", agregó Germán Denis.





El goleador de Universitario de Deportes recordó su pasó por el Rojo la temporada 2006-2008. "Llegué con mucha expectativa a Independiente porque quería lograr cosas importantes en el club y me fui con un sabor amargo. Mi autocrítica es que, quizás, la adaptación me costó un poco. Me quedó una espina muy grande porque mi sueño siempre fue salir campeón con Independiente", concluyó