Gabriel Achilier jugará cedido a préstamo este 2021 por el Orense de Ecuador. Tras una negociación con Alianza Lima, el defensa definió su futuro, aunque no descartó su regreso al elenco victoriano, en caso de consume su vuelta a la Liga 1, objetivo en el que el deportista cree.

“Esa es la intención de todos, poder sumarme. Estoy seguro que va a ser este año porque Alianza Lima va a armar un equipo competitivo para estar nuevamente donde se merece. Sumarme sería especial por el esfuerzo que hizo la institución por buscarme y por tenerme en el club”, aseguró Achilier en diálogo con el programa Toca y Pasa.

El experimentado futbolista, que tiene contrato con Alianza Lima por los próximos dos años, hizo saber de su voluntad para que ello se haga realidad. “Lastimosamente, por el tema del descenso, no se pudo concretar. Espero que este año se dé para el siguiente año estar con el club”, añadió.

Por otro lado, Achilier fue sincero y confesó que no tenía pensado jugar en la Segunda División y ahí el porqué de su alejamiento de Alianza Lima. “No era lo que queríamos. Jugar en Segunda no estaba en mis planes. Siento que soy un jugador de muy buen nivel, que he demostrado mi categoría, mi valía. Merezco también resaltármelo, uno sabe lo que ha hecho, lo que ha dejado”, indicó.

Gabriel Achilier, de 35 años, tiene un amplio recorrido en el fútbol profesional. El natural de Machala ha sido parte de la selección ecuatoriana durante mucho tiempo, y a nivel de clubes, se ha puesto las camisetas de Oro FC, LDU de Loja, Deportivo Azogues, Emelec y Monarcas Morelia.