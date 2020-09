Nueve días antes de que se suspendiera el fútbol peruano a raíz del coronavirus, el 9 de marzo de 2020, Jean Deza sumaba su cuarto ampay en el programa de espectáculos de Magaly TV: La Firme. Por entonces jugaba en Alianza Lima, pero a mediados de julio sería echado del club por ser reincidente. Ya en Binacional volvería a ser protagonista de incidentes extradeportivos, esta vez en medio de una pandemia y el toque de queda establecido. El delantero de 27 años ha seguido sumando rayas al tigre como actor principal de un idilio amoroso en los que, de paso, habría roto los protocolos sanitarios establecidos por la Liga 1, aunque sin ser sancionado, ni observado, ni advertido. Nada, ni un llamado de atención público siquiera, por parte de las autoridades que rigen y velan por el cumplimiento de las normas sanitarias para el correcto desarrollo del antes llamado fútbol descentralizado. ¿Por qué?

Jean Deza, ni el primero ni el último escándalo en la Liga 1

Fuera de Alianza Lima, Jean Deza ha mantenido su regularidad. Pero no dentro de la cancha, sino en sus apariciones en programas de espectáculo. Este lunes, Magaly TV: La firme, anunció que su expareja Jossmery Toledo lo denunciará en vivo. “Para contarte el infierno que viví con Jean Deza, dice Toledo en el avance del programa. El futbolista también ha sido relacionado con la modelo Shirley Arica.

Jean Deza también suma problemas en el plano deportivo. En su último partido con Binacional, tras ser cambiado, el delantero salió muy molesto de la cancha, haciendo ademanes de fastidio. Como parece obvio, el cambio no le gustó nada. Este lunes Binacional enfrenta a Cienciano (6:00 p.m.) y no se sabe si el futbolista será tomado en cuenta por el técnico José Torres. Llegó con refuerzo estelar, pero aún no ha podido demostrar en la cancha que todavía puede romperla en el medio local.

Los casos Adrián Zela y Ray Sandoval

Lo de Jean Deza no sorprende si hacemos un repaso por casos anteriores. El más reciente es el del defensa Adrián Zela, hasta hace unos días jugador de Sport Boys. El pasado 24 de agosto, el futbolista protagonizó un nuevo ampay en el programa Magaly TV: La Firme. Fue intervenido por la policía en su domicilio por realizar una reunión en pleno toque de queda. Fue detenido y a las pocas horas salió libre. Sport Boys, días después, terminó por echarlo. Sin embargo, no se ha conocido sanción alguna por parte de la Liga 1 o de la Federación Peruana de Fútbol.

Sin sanción alguna por romper los protocolos sanitarios desde la Liga 1 o la FPF, Adrián Zela pudo haber conseguido un nuevo club de inmediato, pero el cierre de pases se lo impidió. Diferente fue la suerte de Ray Sandoval, delantero de Sporting Cristal que protagonizaría un hecho aún más bochornoso el pasado 3 de agosto.

Como Adrián Zela, Ray Sandoval fue intervenido por la policía. El delantero de Sporting Cristal fue intervenido por manejar en estado de ebriedad y tras atentar contra la propiedad privada, en una novela que siguió en los medios de espectáculos. El atacante fue echado de Sporting Cristal a los días, sin embargo tampoco recibió sanción o amonestación alguna por parte de la Liga 1 o la FPF pese a romper los protocolos sanitarios y poner en riesgo a sus compañeros y a otros ciudadanos.

Ray Sandoval no tardó en encontrar un nuevo equipo y fichó por Cusco FC. Hoy, el atacante intenta reiniciar su vida deportiva en un nuevo club. Ya debutó con su nuevo equipo y actúa como si nada hubiera pasado. Aunque costó mucho el retorno de la Liga 1 en medio de una pandemia, al parecer el ser estricto con quienes vulneran los protocolos no es una exigencia dentro del fútbol peruano.

El primer antecedente: Nolberto Solano y la FPF

Pero el primer antecedente de estos hechos bochornosos data al Viernes Santo, cuando apenas había empezado la pandemia y todo el Perú se encontraba en cuarentena. Entonces, el asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana, Nolberto Solano, fue intervenido por la policía tras protagonizar una reunión amical en la casa de su vecina pese a que las leyes lo daban por prohibido.

Nolberto Solano minimizó lo sucedido, aunque no pudo evitar que el hecho se convirtiera en un escándalo de grandes dimensiones. Quebró la ley y los protocolos sanitarios establecidos. Sin embargo, desde la FPF prefirieron pasar la irresponsabilidad por agua fría y pareció quedar todo como un hecho anecdótico.

Un detalle no menor. Los cuatro futbolistas de Binacional que tras llegar a Lima se fueron a almorzar a una cebichería, exponiéndose al contagio, no fueron sancionados de ninguna manera. Beto Da Silva, jugador de Alianza Lima, protagonizó una supuesta reunión a inicios de julio pese a que las reuniones sociales estaban prohibidas. Tampoco hubo sanción o amonestación conocida.

