Ex Universitario desde la clandestinidad en Chile: "Vivo como una rata encerrada" | VIDEO

Luis Núñez, exfutbolista de Universitario de Deportes, actualmente se encuentra prófugo de la justicia y ha brindado declaraciones desde la clandestinidad en Chile. Todo ocurrió debido a que Núñez fue vinculado a un asesinato protagonizado por bandas rivales en La Legua de San Joaquín. Aquí su descargo.

"Vivo encerrado como una rata, porque la justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caro todos mis errores, pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi padre que acaba de fallecer", indicó Luis Núñez, ex Universitario, en conversación con El Mercurio.

"Estoy muy triste, enterraron a mi padre y no pude estar . Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan. Es algo muy doloroso. Gracias a Dios, la vida me tiene con fuerzas, pero claro que me habría gustado acompañar a mi familia, a mis hermanos chicos. Una maldita mentira me tiene prófugo. Yo ya pagué mis errores del pasado con cuatro años y 64 días de cárcel", añadió en su confesión.

Finalmente, volvió a afirmar que no tiene nada que ver en este caso de homicidio: "No, yo no tengo nada que ver. Voy a estar meses esperando el juicio y no me corresponde. La gente no sabe lo viví estando preso, lo que perdí. La vida me está haciendo vivir como un delincuente y no lo soy. Solo soy un ex futbolista que se equivocó en el camino y que ya pagó por sus errores", finalizó el exjugador crema.

