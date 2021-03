Gambeteó al covid-19 con la fortaleza de un “Tanque”, como en su época de futbolista cuando sorteaba a los defensas rivales en los mundiales de Argentina 78 y España 82. Con voz agitada y pausada, el exfutbolista de Alianza Lima y la selección peruana Guillermo La Rosa hizo un esfuerzo y charló con EL BOCÓN. Habló de su estado de salud y de cuánto le ilusiona la llegada de Jefferson Farfán a tienda íntima.

“Ya estoy en casa, recuperándome a Dios Gracias. Estuve internado, ya llevo ocho días mejorando. De a poco me repondré”, confesó el ex goleador de Alianza Lima, Sport Boys y Nacional de Medellín.

La Rosa no estuvo ajeno al pronunciarse sobre el regreso de Jefferson Farfán al equipo de sus amores. “Me siento contento, pues es un jugador agradecido con Alianza, con su historia y tradición. Su vuelta a casa, Alianza, no solo es para los hinchas del equipo, sino para el fútbol peruano. Así como me llenó de tristeza cuando descendió, ahora volvió con Farfán a Primera”, enfatizó.

FELIZ CON FARFÁN

El “Tanque” espera ver en el ataque blanquiazul a la “Foquita” con su compadre Paolo Guerrero, en el 2022. “Me gustaría mucho verlos juntos. Paolo es otro chico de la casa. Ambos desean juntarse para devolver el sitial que Alianza se merece”.

Antes de cortar el diálogo y agradecerle por la conversación sabiendo su condición, envió un mensaje. “Por favor, cuídense. Yo me voy recuperando. Hace días conversé con César Cueto, quien está en Piura, también estuvo al tanto de mi mejoría, y está contento por el regreso de Farfán”.