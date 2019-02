El plan 'B' de la 'U' si no se concreta fichaje de Alexander Succar

En las próximas horas serán muy cruciales para Universitario de Deportes de completar la plantilla para esta temporada. Desde Ate hay interés por concretar el arribo de Alexander Succar, pero las negociaciones con Sporting Cristal (dueño de sus derechos deportivos) son muy difíciles.

Desde La Florida informan a Diario El Bocón que contarán con Alexander Succar para esta temporada e incluso el técnico Claudio Vivas tiene en sus planes al 'Torito' para los partidos que vienen en el Torneo Apertura y Libertadores.

El delantero no concentró con Sporting Cristal en el último partido debido a que el futbolista sufrió una inflamación de la lesión que tuvo el año pasado y no estaba del todo bien para integrar el banco de suplentes y decidieron no incluirlo en la lista de 18.

La alternativa

En las próximos la administración de Universitario de Deportes debería proponer algo 'interesante' a sus pares de Sporting Cristal para ceder al jugador. Sin embargo, los funcionarios consideran que el arribo de Succar se está dilatando demasiado y tiene la alternativa al delantero.

Se trata de Pablo Zeballos, quien fue ofrecido al club de Ate hace unas semanas, el administrador Carlos Moreno ha podido analizar los rendimientos del futbolistas y conversará con el técnico, Nicolás Córdova, para que otorgue su visto bueno e inicie las gestiones para su fichaje.

Pablo Zevallos puede jugar como mediapunta (una posición que necesita Universitario de Deportes) como falso '9'. Los recursos en Ate no son muchos y las decisiones a tomar deben ser bastante planificadas.

