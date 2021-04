Desde Uruguay, el volante Diego Guastavino, último campeón de Universitario de Deportes en el fútbol peruano en el 2013, charló con EL BOCÓN sobre la expectativa que ha generado en su país la presencia de Diego Forlán como entrenador de Atenas, equipo de la Segunda División, que contrató al ex crema. Contó también que volverá a enfrentar a Luis Aguiar, ex Alianza Lima y amigo suyo, además del Chino Miguel Ximénez, ahora técnico y ex Sporting Cristal. Finalmente, comentó sobre la derrota crema ante Palmeiras.

“Me puso contento que Forlán me dijera que tengo similitud en la forma de pegarle al balón a él. Fue un diálogo inicial que tuvimos. Todos sabemos lo que representa Diego Forlán no solo para Uruguay, sino a nivel mundial. Ahora está asumiendo su experiencia como entrenador, así que nosotros vamos a aprovecharlo. Su llegada ha generado mucho entusiasmo”, confesó a EL BOCÓN.

“Guastashow” tendrá amigos y rivales conocidos dentro del campo. “Enfrentaré a Miguel Chino Ximénez, quien está ahora de asistente técnico en Juventud La Piedras. El sábado tendremos un amistoso. Ahí también juega Luis Aguiar, quien estuvo cerca de venir a Atenas, pero decidió quedarse. Habrá bonitos duelos con amigos que compartí mucho en Perú”.

Sebastián Fernández, Diego Guastavino y Miguel Ximénez, los uruguayos de la 'U' campeón nacional 2013. (Foto: El Comercio)

GUASTAGOL SOBRE DUELO CON PALMEIRAS

Universitario, el equipo al que le guarda cariño, también fue motivo de conversación. “Pudieron haberse quedado con el empate ante Palmeiras, lamentable el gol en contra al final. Sabemos que enfrentaron al vigente campeón de la Libertadores, ojalá sigan mejorando en la copa”.

Pese a la derrota, el uruguayo destacó la labor de su compatriota Hernán Novick, el nuevo hombre orquesta de Universitario. “Es un jugador que dará mucho al equipo. Ayudará mucho en la elaboración del juego”, destacó. Por último, envió un saludo a los hinchas crema. “Es increíble que pasa el tiempo y siempre me recuerdan. Agradecimiento a todos”, sentenció.





