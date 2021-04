A los 18 años se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol peruano con Universitario de Deportes y la selección peruana. En la interna de aquel plantel de Oswaldo Piazza le decían “cara de vaca”, pero en la prensa lo bautizaron con su chapa de barrio: el “Pompo”, porque siempre fue de nalgas pronunciadas. Hoy Luis Cordero ya pinta canas y ha entrado a base cuatro. Ahora, lejos de entrar en esa camiseta crema, su sueño apunta a un poquito más allá de la cancha: la dirección técnica del cuadro crema. EL BOCÓN lo timbró y, claro, imposible decirle que no a esta jetita. Por eso, luego del saludo correspondiente la charla se convirtió en un pase gol y remató a todos lados: sobre Ángel Comizzo, su golazo a Alianza Lima, los indisciplinados y la selección de Gareca.

El “Pompo” puede ser considerado uno de los precursores del “ampay”. En su tiempo, encabezó la nómina de quienes jugaban en canchas peligrosas y cruzaban la línea de lo extradeportivo. Aquel talentoso volante nacido en la “U”, que debutó con Oswaldo Piazza en el 98′ junto a “Machito” Gómez, “Polvorita” Carrión y Anthony Matellini, ex jugadores que se perdieron en el tiempo. Hoy, el presente es otro: es entrenador. Y como tal, repasó sus pasajes en el fútbol, criticó la realidad del equipo de sus amores, habló de su presente y hasta terminó refiriéndose a Neymar.

Previa pandemia estuviste dirigiendo al Racing de Huamachuco de Copa Perú…

Sí, pero ahora es muy difícil el regreso de la Copa Perú. Los equipos tendrían que hacer una gran inversión por temas de protocolos sanitarios. Estuve conversando con Mannucci para dirigir al fútbol femenino que empezará el 9 de mayo, pero todo quedó en conversación. Igual me siga preparando para que siempre me agarre actualizado. Estamos viviendo una situación lamentable, pero hay que ver el lado bueno, tenemos salud y la familia está bien, eso no tiene precio. Hay que seguir cuidándonos y esperar que todo esto se normalice.

¿Cuál es tu perfil como entrenador?

He tenido la suerte de haber tenido entrenadores importantes, siempre pensé que después de jugar al fútbol iba a estudiar para ser entrenador. Mi idea es haber sacado lo mejor de cada entrenador, así como de lo malo, para no hacerlo. Me siento contento con lo que enseño, lo mío es jugar al ras del césped para generar fútbol. No me gusta pelotazos. Tampoco tirarme para atrás, y presionar con el balón. De todos los técnicos he destacado conocimientos. De Piazza, la presión que ejercía; con Mario Viera, el tener la pelota siempre clara con opción de pase; igual con Juan Carlos Oblitas, Arrelucea, “Rafo” Castillo; todo me ayudaron a seguir aprendiendo y actualizándome.

¿Y cuál es tu sueño como técnico?

Dirigir a Universitario. Es un sueño que espero cumplir. Hoy en día en la “U” está Juan Pajuelo, el “Goyo” Bernales, pero forman parte del cuerpo técnico de Ángel Comizzo. Sin embargo, cuando Pajuelo estuvo como técnico del primer equipo lo hizo bien, pero los directivos le buscan reemplazante. No le dan la oportunidad, una campaña completa. Ya la “U” el año pasado llegó a un techo y no muestra idea de juego. ¿Por qué San Martín tiene una propuesta de juego teniendo menos nivel que la “U”? Equipos que juegan bien nos pasan por encima. Cristal lo hace caminando. En la “U” hay momentos que no pueden hacer cuatro pases seguidos, a los jugadores se les nota confundidos. Me apena mucho ver a Universitario. Tiene plantel interesante, pero no juega bien. Y cuando gana lo hace de suerte.

¿Ángel Comizzo es técnico para Universitario?

El señor Comizzo bajó con Vallejo, y tenía un equipazo. A veces es necesario dejar la soberbia y tener un poco de humildad y escuchar a sus asistentes. Decir eso antes de una Copa Libertadores es una falta de respeto a Universitario como club. La “U” ya llegó a su techo con Comizzo. El año pasado ganaba sin jugar bien, sin ideas. Dependen de Chiquitín con todo lo generoso que es, pero no tiene posición fija. Alfageme se tira de cara, pero no alcanza, falta idea de juego.

¿Un jugador que te guste de la Liga 1?

El “10” de Municipal, Erinson Ramírez. Ya merece estar en la selección, así me tilden de loco.

Luis Cordero fue tricampeón con Universitario de Deportes. (USI)

LA MALA CABEZA Y LAS OPORTUNIDADES

¿Las indisciplinas truncaron tu consolidación en el fútbol?

He tenido momentos de indisciplinas en el fútbol por mi mala cabeza. Desaproveché mi momento, me da rabia y amargura, pero la vida continúa. Ahora trato de aconsejar para que no caigan en temas extradeportivos. Es lo que les comento a los chicos que dirijo.

Los “ampays” están a la orden del día en pandemia

Yo también hice cosas malas, pero, por ejemplo, Jean Deza, debe entender su actual momento. Estuvo en Alianza Lima, hoy en Segunda. Ojalá reflexione y tome conciencia.

¿Cómo técnico dirigiste jugadores desarreglados?

Sí, y varios. Les decía que a mí no me metan floro ni agarren de tonto, que no pongan excusas, yo ha estoy de regreso. En mi época tuve un millón de excusas, y las que me cuentan, ya las conozco. Terminan entendiendo, al final. El peruano de por sí es un poco vago. Hay que hablarle siempre, de cabeza es débil.

¿Alfredo Gonzales dijo Luis Cordero será el próximo Teófilo Cubillas? ¿Recuerdas?

Sí, son cosas que me hacían sentir bien, pero me iba lejos, pensaba que nunca me iba a pasar factura la mala noche, las cosas malas que hice. Yo cometí muchos errores, y con la capacidad que tenía tranquilamente hubiese jugado en el extranjero.

El "Pompo" también jugó en César Vallejo.

EL SUEÑO TRUNCADO DE ALEMANIA

¿Te quisieron de Alemania?

Dolió mucho, en su momento, uno quería salir. Me explicó que todavía me falta jugar con una Sub 23 y me podía vender por un poco más de dinero, pero no se dio.

¿Qué equipo te pretendía?

Bayern Leverkusen.

¿Tienes comunicación con tus ex compañeros que se iniciaron en la “U”?

Claro, con Mario Gómez, “Polvorita” Carrión, a través de un grupo de WhatsApp.

¿Un gol que recuerdes?

El que le hice a Alianza Lima con Vallejo en Trujillo. Un olímpico a Bologna, sigue atajando en River. También le hice un gol olímpico con UTC en Copa Perú a Mannucci, pie cambiado, pero me quedo con el de Alianza.

¿A qué jugador admirabas?

Román Riquelme. Del medio local, el “Pelao” Grondona. Disfruté mucho. Tuve la fortuna de jugar a su lado cuatro años, espectacular.

Ahora al juego pícaro, desequilibrante, pistero, lo llaman “chocolate”. ¿Qué opinas?

Ya me tienen huev…(risas). A la hora de la verdad, en el campo, ese chocolate se derrite. Adoptamos todo, cada cosa.

La selección empezó mal las Eliminatorias…

Soy de los peruanos que no olvida. Gracias a los chicos, tengo 39 años, y nunca había visto a mi selección en un Mundial, siempre tenía que ser hincha por Brasil, Argentina, pero gracias a los muchachos. Ahora nos ha tocado una eliminatoria difícil, ahora toca los rivales directos, Perú va a demostrar. Me alegra el nivel de los chicos en el exterior. Tapia es el jugador que nunca debe faltar en la selección, es el ancla que necesitamos siempre. Hablando de selección, muchos mataron a Zambrano ante Brasil, pero de haber estado ahí, le metía un viaje a Neymar, quien es un payaso , que se para tirando al piso. En Uruguay, Neymar si se burlaba, lo regresaban en pedacitos. A Perú le robaron.





