Cuando escuchó la oferta de Cienciano, Daniel Ferreyra no lo pensó dos veces y aceptó. Sabía que era la oportunidad esperada para iniciar su romance con el ‘Papá’ y ser parte de la historia del club. El ‘Canguro’, a sus 37 años, toma con pasión su nueva etapa en el Cusco y asegura que están para volver un torneo internacional el próximo año.

¿Cuesta volver a entrenar luego de las vacaciones?

Es un inicio duro. Las vueltas de las vacaciones son difíciles, pero veo un plantel interesante con jugadores de mucha jerarquía, buenos juveniles. Tenemos el plus de que Cienciano es un club gigante y la responsabilidad de ponerlo donde se merece.

¿Es una responsabilidad grande representar a un club tan querido como Cienciano?

Sí, por supuesto. Me ha tocado un momento parecido con Sport Boys, y al año siguiente jugar en Primera la exigencia fue mayor. Teníamos que pelear Copa, estar entre los primeros puestos y eso va a pasar aquí también. Es un club famoso, muy conocido y representante del Perú. Hay que ponerlo bien, amalgamar la idea del ‘profe’ y conforme pasa la temporada ver hasta dónde podemos llegar.

Ferreyra sobre su llegada a Cienciano: “Es un club gigante”

¿Qué te hizo decidir por Cienciano?

Es un club gigante. Cada vez que hay una oportunidad de un club grande hay que aprovecharla. No lo dudé. Tuve un par de ofertas más y cuando salió de Cienciano no dudé en aceptarla. Es un placer para mí a esta altura de mi carrera poder vestir esta camiseta.

Venías de jugar en Real Garcilaso el año pasado...

Sí, eso también sirvió a la hora de tomar la decisión. Estoy muy contento, tengo a mi familia acá, es una ciudad hermosa para vivir. Pero sinceramente lo que me inclinó a la hora de decidir fue la grandeza de Cienciano.

¿Cómo viste a los nuevos refuerzos y a quienes vienen de la Liga 2?

Los veo bien, no se han quejado de nada ja,ja,ja. Tenemos jugadores muy interesantes, de muy buen pie, de mucha trayectoria, de mucha experiencia y también tenemos juveniles que son buenos. Hay mucha ilusión, ojalá que podamos cumplirlas.

Sobre todo llegar a un torneo internacional...

Quedar entre los siete primeros porque ganan un cupo a un torneo internacional y pensar siempre arriba. Cuando uno apunta a eso, las cosas se van dando.

¿Sirve que la Liga 1 tenga ahora 20 equipos?

Siempre y cuando los equipos se manejen como profesionales y que no sea el manejo al que estábamos acostumbrados años atrás. Eso sería positivo para el fútbol peruano. Tenemos la oportunidad de contar con 20 equipos en Primera, la oportunidad de competir seriamente. Hoy con el tema de licencias ya las canchas son casi todas buenas, entonces me parece que eso hace crecer al fútbol.

¿Qué suma Ferreyra al colectivo?

Aporto experiencia. Tengo ya casi 19 años de carrera, mucho recorrido y lógicamente quiero atajar. Si no agarro la pelota, por más experiencia que tenga, no voy a jugar. Pero es más que todo eso. Apoyar al equipo desde donde me toque, que el ‘profe’ Grioni decida. A esta altura de mi carrera tomo esto con pasión. Disfruto cada día que vengo a entrenar y estoy contento de estar en un equipo grande como Cienciano.

