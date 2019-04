Cinco promesas del fútbol peruano que se acercan o pasaron los 30 años

Tanto en la vida cotidiana como en el fútbol la disciplina tiene ese don de perfeccionar los talentos y hacernos mejores. Cada cierto tiempo en el fútbol peruano aparecen futbolistas que nos dejan sorprendidos con su estilo de juego y tienen la posibilidad de integrar una selección peruana Sub-17 o 20. Sin embargo, el camino hacia la consolidación es largo y solo pocos alcanzan la meta de vestir el seleccionado mayor.

A continuación, Diario El Bocón presenta cinco promesas que aparecieron en el fútbol peruano y fueron voceados para convocatorias a la selección mayor, pero se quedaron en eso: estrellas fugaces que se perdieron en el firmamento.

Reimond Manco

Quizá sea el mejor caso de que la fama podría ser perjudicial, cuando aún careces de madurez mental. El popular 'Rei' pasó a la fama en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de Ecuador (2007) y fue considerado una de las estrellas del certamen por encima del volante colombiano James Rodríguez. Durante el Mundial también destacó y con Alianza Lima derrochó mucho talento. Después fue transferido al PSV de Holanda, pero las cosas no le fueron bien y fue cedido a préstamo al Willem II. En ese equipo tampoco destacó y sus últimos años intercambio entre el fútbol local y extranjero (jugó en Atlante de México y Zamora de Venezuela). En el 2015, volvió a Alianza Lima, pero tuvo un paso totalmente intrascendente.

Jean Deza

Una de las apariciones explosivas de aquella selección que dirigió Daniel Ahmed en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2013. Sin embargo, sus historias de indisciplinas dentro y fuera de las canchas hacían prever que el futuro no era auspicioso. Aun así, consiguió ser convocado por Pablo Bengoechea para la selección peruana que enfrentó a Inglaterra en amistoso disputado en Wembley. Ancló en Alianza Lima (2015), pero nunca destacó y salió del club. Actualmente, juega en UTC de Cajamarca y trata de recuperar el tiempo perdido.

Hernán Hinostroza

Otro de los futbolistas que destacó en aquel Campeonato Sudamericano Sub-20 (2013). Sin embargo, optó por ser un personaje de la farándula nacional y no un futbolista de nivel profesional. Formado en Alianza Lima, Hernán, hijo de Paulo Hinostroza, jugó en el Zulte Waregem (Bélgica), pero no destacó y volvió al fútbol peruano para jugar en equipos de provincia. Su vida estuvo marcada por relacionarse con vedettes y escándalos. Esta temporada, firmó por Melgar FBC y trata de ganarse un puesto en el once titular del equipo rojinegro.

Johan Sotil

No dudamos es afirmar que arrastra esa presión de llevar el apellido Sotil. Cuando apareció con la camiseta de Universitario de Deportes (1998), Johan Sotil, hijo del gran Hugo el 'Cholo' Sotil, encandilaba a los espectadores. Incluso, el argentino Osvaldo Piazza (1998) lo comparó con Raúl Gonzales, en ese momento brillaba en Real Madrid. Su presente es muy gris y jugará esta temporada en Santos FC. la Segunda División.

Mario Gómez

El mediocampista nacional fue una promesa perdida y uno de los jugadores más indisciplinados de la década que pasó. Mario Gómez fue una de las apuestas de Osvaldo Piazza. Incluso estuvo en prisión y no pasó de ser un futbolista cumplidor como mediocampista en el medio local y jugó tres partidos con la selección peruana (uno oficial, dos amistosos). Con 37 años, su último equipo en la temporada 2018, fue Los Caimanes de la Segunda División.

Bonus track

Eder Hermoza

Destacó en el Campeonato Sudamericano Sub-17 (2007). Jugó el Mundial Sub-17, mientras que Pedro Gallese fue el tercer arquero. A nivel local, estuvo lejos de ofrecer buenas actuaciones. En Alianza Lima tuvo un rendimiento discreto y fue cedido a Sport Ancash (2009). Jamás redondeó una buena temporada y hace tres temporadas juega en Sport Huancayo.

