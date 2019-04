Campeonó en Perú y ahora brilla con Uruguay en el Sudamericano Sub-17

Terminó la primera etapa del Sudamericano Sub 17 y en la selección uruguaya, equipo que clasificó primero en el grupo B del hexagonal final, hubieron varios jugadores destacados que fueron claves en la clasificación charrúa.

Uno de ellos fue Vicente Poggi, volante de contención, que hace unos años disputó la Copa de la Amistad, con su equipo Defensor Sporting y salió campeón con su categoría.

El Bocón charló con Vicente Poggi en exclusiva y contó un poco sobre su balance en el Sudamericano, sus sueños con su selección y recordó su pasó por Perú.

Entrevista y fotos: Jean Pierre Maraví (@jean_maravi)

¿Cuál es tu balance en este sudamericano sub-17?

Nos tocó una serie que no era la más accesible. Los primeros resultados fueron a favor nuestro. A pesar de perder con Paraguay. No hay nada que reprocharle a mis compañeros porque lo dejaron todo en la cancha. Los partidos que jugué me acalambre por no saber como correr la cancha o jugar contra equipos que mantiene la posesión. Uruguay es un equipo que se caracteriza por contragolpe y mantener un orden defensivo. Brasil y Argentina por posesión.

Hace tres años viniste a Perú por primera vez, ¿cómo te has sentido durante tu estadía?

Perú es el país que más veces he visitado y siempre la gente de acá me ha recibido bien. La Videna tremendo lugar y tiene una buena cancha para entrenar.

¿Qué recuerdos de tu experiencia en la Copa de la Amistad donde te alzaste con el título?

Para mí fue el primer viaje en delegación que hice en grupo. Creo que fue el viaje que más recuerdo. El salir campeón te da ese toque de felicidad.

¿Cómo te sientes en este crecimiento que vienes teniendo en la selección uruguaya?

Antes yo erraba mucho pase, robaba, pero no era preciso.Ahora eso he mejorado muchísimo. También sé cuando correr para robar una pelota y pasarla segura. Tengo que seguir mejorando.

¿A qué jugador admiras?

Admiro a Lucas Torreira, es el que ahora me llama más la atención porque roba y pasa. Lo veo como un modelo a seguir.

¿Y cómo vas en tu etapa formativa en Defensor Sporting?

Notable. Es el equipo que mejor me trata y nada que criticar. Espero en algún momento subir al primer equipo.

Ese sería tu sueño

Sí, primero debutar en Uruguay en el club Defensor Sporting cuando ellos consideren que estoy apto y después salir en el exterior.

Pero eres consciente que en este Sudamericano Sub-17 hay muchos ojeadores, ¿Algún agente te contactó?

Así es y se han contactado con compañeros y conmigo. Hay que tomarlo con calma eso porque nunca sabes, siempre es bueno estar informado de todo.

¿Cuál liga prefieres jugar en Europa?

Me gustaría jugar en la Premier League. Yo soy de tocar rápido el balón y no quedarme mucho tiempo con el. Eso es la liga que me gusta porque toca rápido. Además, ahí juega Torreira.

Enfrentarás a Perú en el hexagonal por el pase al Mundial, ¿qué impresión te dejó su participación en el Sudamericano?

Perú es un equipo con mucha posesión. Para nosotros se asimila al juego de Brasil. Toca mucho el balón y tiene buena dinámica.

¿Tú objetivo próximo es seguir en la sub-20?

Primero es clasificar al Mundial, ya que las otras selecciones sub-17 no lo pudo lograr. Es una espina que tenemos que sacar. Luego obviamente estar en la sub-20

Me contaron que la selección absoluta de Uruguay tiene contacto frecuente con ustedes

En practicas no, pero si en ocasiones como meriendas, pasan, saludan, nos hablan y conversamos. Nos dan charla y nos tomamos fotos.

La última charla creo que la de Lugano, ¿cierto?

Así es. No necesariamente vienen a darnos charlas jugadores de la selección. Si no también referentes en Uruguay de clubes grandes. Lugano fue la última charla. Ya lo miras con otros ojos

Finalmente, ¿Qué sientes que el profesor Óscar Washington Tabárez los llamen a ustedes los juveniles por su nombre?

Al salir de la practica me dice Poggi y te pone orgulloso porque sabes que te está observando. No es que estás aislado si no que hay un seguimiento tuyo.