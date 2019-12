‘Chemo’ del Solar: “Un día llegué al estadio Mansiche y me di con la sorpresa que estaba alquilado para un campeonato de taxistas”

‘Chemo’ del Solar, director técnico de la Universidad César Vallejo, fue entrevistado vía telefónica por el panel de ‘Fútbol como Cancha’ y dio detalles de lo que tienen planeado en el club ‘poeta’ de cara a la temporada 2020 del fútbol peruano. También, el exUniversitario y Salamanca de España, reveló una anécdota suscitada en el estadio Mansiche de Trujillo.

“Un día llegué al estadio Mansiche y me di con la sorpresa de que alquilaron la cancha para el campeonato de taxistas de Trujillo. A los tres días nosotros teníamos que jugar ahí', aseguró ‘Chemo’ del Solar mientras en conversación con el programa de RPP.

‘Chemo’ también se refirió a la posibilidad que tuvo para formar parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a finales de este 2019. “Me llamaron de la FPF para el cargo de Director de Competiciones. Me contaron de qué se trataba, pero en este momento yo estoy armando el equipo, metido en el tema de la pretemporada y con contrato vigente. Yo tenía una oferta de un equipo sudamericano y he tenido que decirles que no por el contrato que tengo con la Vallejo, debo respetarlo”, comentó.

Además, Del Solar se refirió a lo planificado para la César Vallejo en lo que se refiere a refuerzos y negó haber tomado algún contacto para conseguir la llegada de Carlos Lobatón a Trujillo tras anunciar repentinamente su salida de Sporting Cristal.

“No he hablado con Carlos Lobatón. Tampoco hay intención, tenemos la mitad de la cancha cubierta. Nosotros tuvimos intención de llevarnos a Christian Cueva. Richard Acuña se reunió en más de una ocasión con él, pero tenía un vínculo con Santos y la salida de Sampaoli le dio esperanzas de poder volver a jugar ahí. El presupuesto que tenemos es muy parecido al del 2019. Hemos querido traer buenos refuerzos, este año vamos a tener 23 futbolistas”, agregó el exDT de Sporting Cristal.

