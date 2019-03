'Checho' Ibarra confesó que su paso en la 'U' salvó la vida de su esposa

Los que conocen a Sergio Ibarra, popularmente llamado 'Checho' por los hinchas del fútbol peruano, saben que siempre tiene una actitud que lo hace carismático en cualquier situación. Sin embargo, el goleador histórico de nuestro balompié, en El Valor de la Verdad reveló un pasaje de su vida que lo quebró por completo y que supo superarlo, en parte, gracias a su pasado con la camiseta de Universitario de Deportes.

El ahora conductor del bloque deportivo de Latina confesó que cuando su mujer fue operada tras sufrir de un cáncer llamado feocromocitoma, su paso por el club merengue fue de gran importancia, pues el doctor encargado de la intervención quirúrgica era hincha de la 'U'.

"¿Quería saber cuánto usted nos está cobrando para saber porque tenemos que hacer algunas cosas. Una de esas cosas era vender la camiseta para poder pagarle, para que vaya al neoplásica", preguntó Ibarra al médico.

"Mira 'Checho', cuando el me dice eso me di cuenta que él sabía quién era yo, porque el siempre me decía señor Ibarra. Yo soy hincha de la ‘U’, yo he visto los goles que has hecho en mi equipo y he visto y seguido tu carrera, eres uno de los pocos extranjeros que ha llegado a este país y has hecho una vida muy profesional, y sabes que, yo voy a operar a tu mujer y no te voy a cobrar nada'”, contó el 'Checho' entre lágrimas en El Valor de la Verdad.

Checho agradecido con el Perú

"(Después de lo que le dijo el doctor) Nos abrazamos y empezamos a llorar delante del doctor, porque primero ya teníamos la solución de alguien que le podía salvar la vida a ella, sentía como que el Perú estaba agradecido conmigo, no lo podía creer. No sabes lo bien que se siente que alguien te diga eso, más allá del dinero", sentenció.

