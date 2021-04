Alianza Lima tuvo un año deportivo para el olvido en el 2020, donde Carlos Ascues, ex selección peruana, fue uno de los protagonistas, en una de las temporadas más terribles del fútbol peruano para tienda íntima. Cuando Alianza descendió, el pasado 28 de noviembre del 2020, tras haber perdido (2-0) con Sport Huancayo, el hincha descargó su bronca y frustración contra los jugadores, pero hubo uno al que sentenciaron sin escucharlo: Carlos Ascues. Luego de ciento treinta días, el reciente refuerzo de Alianza Atlético de Sullana decidió romper su silencio a través de EL BOCÓN, con quien confesó su verdad, compartió su autocrítica y expresó su deseo por volver, algún día, al equipo de sus amores y a la selección peruana. Por ahora, quiere romperla en la Liga 1 con los colores de Alianza Atlético.

¿Cuál es la autocrítica tras el descenso con Alianza en el 2020?

Pido perdón al club, a la institución, el 2020 fue complicado para todos. Hicimos pasar un mal momento al club.

¿Y cómo te sentiste?

Muy triste, pues soy hincha de Alianza. Nunca pensé pasar por esa situación.

¿Pero Alianza volvió al ganar en el TAS?

Escuché muchos comentarios que Alianza arregló, pero fue un tema legal. Si le dieron la razón fue por merecimiento. Ahora continúa un equipo grande en Primera. Estoy feliz por su regreso a Liga1.

¿Asumes la responsabilidad, igual que tus compañeros, por la baja?

El fútbol es de 30 jugadores. Puede haber que unos tengan un poco más de responsabilidad, pero es compartida. En su momento lo hablamos.

Patricio Rubio declaró que algunos jugadores se echaron

Si escuché un audio que me pasaron. No sé por qué dijo eso. Lo hubiese dicho cuando estuvo con nosotros. Durante el tiempo que estuvo acá, yo tuve buena relación con él, por eso me sorprendió cuando habló del tema. Ojalá, algún día, aclare el tema.

En su último partido, Alianza enfrentó a Sport Huancayo en el Estadio Nacional. El equipo blanquiazul perdió 2-0, descendiendo a Segunda División. Como en los anteriores juegos, al conjunto de Ahmed no le salió nada, incluso, Carlos Ascues falló un penal de manera increíble. Un empate habría salvado a los aliancistas. (Foto: Liga 1)

¿Muchos te sentenciaron por el penal errado ante Sport Huancayo?

Hay muchas cosas que pasaron durante el momento del penal. Nadie quiere fallar el penal, pero no se me dio. A seguir trabajando y mejorar.

¿Sientes que en algún momento volverás o ya te cerraste las puertas en Alianza?

Como jugador e hincha siempre me gustará jugar en Alianza. Sé que es un momento complicado, que las puertas, por ahora, se cerraron, pero con trabajo se podrá dar mi regreso.

¿Celebrarás si es que anotar a Alianza?

No por lo que representa Alianza para mí, el club que me dio a conocer en el fútbol. Si me toca defender la camiseta de Sullana lo haré a muerte, pero con respeto a Alianza. Eso sí, no celebraré un gol, tampoco lo hice cuando jugué en otros equipos.

¿Dónde está el Carlos Ascues que anotaba en la selección o el que emigró al exterior?

Ese Carlos Ascues siempre está, solo que falta trabajar más para volver a ese nivel. Si uno se esfuerza y se lo propone, siempre habrá esa posibilidad.

¿Recibiste alguna comunicación de Ricardo Gareca en el 2020?

No. Fue un año complicado. Ahora estoy enfocado solo en Sullana.

¿La selección también es un tema cerrado?

No, siempre será mi objetivo hasta cuando pueda jugar.

Carlos Ascues también tuvo un paso por la selección peruana. (Foto: El Comercio)

¿Quién es el personaje que te habla al oído, aconseja o recrimina en el fútbol?

Tras lo sucedido con Alianza, el que me estuvo aconsejando fue José Soto. Siempre me apoya, da fuerzas, me conoce desde mi debut.

¿Fue candidato para asumir la conducción técnica?

Sí, estuvo cerca. Me hubiese gustado, pues lo estimo y quiero mucho. Y se merece estar dirigiendo en Primera.

¿Sorprendió las salidas de Cruzado y Butrón?

Fue triste. Rinaldo fue un gran capitán, igual que Leao. Ya tendrán su revancha.

Pero vuelves a jugar con Rinaldo y el “Mudo”, ahora en Alianza Atlético.

Nunca perdí contacto con ellos. Siempre estuve conversando con Rinaldo. Me preguntaba cómo estaba tras el descenso. Es lindo juntarme con ellos y tener otra revancha, que el fútbol nos está dando.

¿Qué expectativas con Alianza Atlético de Sullana?

Agradezco al técnico Jahir Butrón y al presidente Lander Aleman a raíz que tuvimos un mal año. Arriesgaron y confiaron en mí. Mi objetivo es sumar y llegar lo más lejos posible.

Alianza Atlético hizo oficial la llegada de Carlos Ascues. (Foto: @alianzasullana_)

¿Viste el triunfo de Alianza con gol de la “Foquita”?

Claro, como hincha siempre veré a Alianza. Lo hice cuando estuve en San Martín, Melgar, en el extranjero. Siempre he apoyado estando o no. Me hubiese gustado jugar y compartir con él en Alianza. Espero compartir con él más adelante.

¿Firmó por dos años?

Uno nunca sabe, hay que esperar. También escuché que Farfán quiere traer a Paolo Guerrero, sería lindo jugar con ellos y campeonar.

¿Conversaste con alguien de Fondo Blanquiazul tras tu salida?

No tuve la oportunidad de hablar, pero sí sabía que Fernando Farah y César Torres hablaban bien de mí. Sin embargo, no dependía de ellos dos, igual muy agradecido por sus palabras.

Jean Deza no sale de un problema y aparece en otro. ¿Conversas con él?

Todos saben que somos amigos, sí hablo con él. Pasa por cosas difíciles, necesita apoyo. Hay veces la gente juzga sin saber la vida de uno.

