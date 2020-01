La sala de prensa “Luiz Mendes” fue testigo de las primeras palabras de Alexander Lecaros con la camiseta de Botafogo. El jugador peruano de 20 años, fue presentado oficialmente por el club ‘Fogao’, con el cual firmó por las próximas dos temporadas.

SE DIO A CONOCER

“Mis características están jugando por los lados. Mi fortaleza está en el uno a uno. También puedo jugar de lado. Creo que vamos tras cosas importantes en la temporada. Prefiero jugar desde la derecha, cortar juego hasta el medio y terminar pateando con izquierda, la cual es mi pierna favorita".

SU MAYOR MOTIVACIÓN

“Mi padre no podía ser profesional, pero era un gran jugador. Me habló de Botafogo, que era un gran equipo, que envió muchos jugadores a la selección nacional. Me motivó mucho a jugar en un gran club y también en Brasil”. Estoy seguro de que estoy aquí ".

MOMENTO ÚNICO

“Estoy muy feliz en un gran club de Brasil, con tradición e ídolos. Fue sorprendente el primer contacto, ya puedes sentir la presión. Los fanáticos me hicieron muy seguro de estar aquí. Estoy sin palabras”.

