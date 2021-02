Beto da Silva tuvo un año para el olvido en Alianza Lima, equipo con el que perdió la categoría, jugó poco y nunca pudo hacer ni un gol en el 2020. Ahora, cedido a préstamo a César Vallejo, habló sobre el año que le tocó vivir en tienda aliancista. Uno de los pasajes más curiosos que contó en una entrevista a Voces del Fútbol, fue cuando fue ampayado por el programa de Magaly Medina.

“Yo estaba con mi novia y ella estaba muy mal. Fui y la llevé a la clínica. Le informé a los de Alianza y me dijeron que no había ningún problema. Muchas veces se la gente mal entiende las cosas”, afirmó el delantero de Alianza Lima, cedido a préstamo a César Vallejo.

Beto Da Silva se unió a los entrenamientos de Vallejo. (Foto: César Vallejo)

El delantero también se refirió a sus continuas lesiones y su acostumbrada ausencia en los partidos debido a esto. “Me ha tocado ir donde muchos especialistas de diferentes áreas, ahora último he ido a un genetista para ver si tenía algo. Me dijeron que mi cuerpo no asimilaban las cosas y no se recuperaba como tenía que hacerlo”, señaló.

El futbolista también se refirió a que le gustaría volver a Alianza Lima para sacarse el clavo. Cabe resaltar que al delantero le quedan todavía dos años de contrato y llegó al cuadro poeta a préstamo. “Claro que me gustaría volver a Alianza Lima, para mí es lo más grande del Perú. El año pasado sucedieron cosas que no pensamos que pasarían. ¿A quién no le gustaría volver a Alianza? Pero ahora me debo a la Vallejo”, finalizó en el programa Voces del Fútbol.