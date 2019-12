La aplicación del VAR en el fútbol peruano, precisamente en el duelo de ida de la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional -que terminó con una goleada de 4-1 a favor de los locales-, dejó insatisfecho al entrenador del club victoriano, Pablo Bengoechea, quien no dudó en criticar a los que manejaron esta herramienta.

Ante ello, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, tomó con calma las declaraciones y comprendió la calentura de Bengoechea, aunque remarcó que “no es correcto tirarle barro a los árbitros”, en su llegada a la capital tras estar presente en el compromiso de la tarde del reciente domingo.

“Es entendible. Ha estado un momento que a cualquiera le duele una derrota así. Yo tengo a toda mi familia aliancista y también hay un sentimiento de toda una familia, y yo también siempre sé respetar”, aseguró Lozano, en entrevista con el programa Fútbol en América.

El mandamás del ente del fútbol peruano agregó: “Creo que el ‘Profe’, un poquito, perdió el control. No es correcto tirarle barro a los árbitros, mucho más que venga de alguien que no es peruano. Eso no es bueno”.

“Lo dijo en caliente. Sé que un buen profesional no busca tantas excusas como para poder justificar un mal resultado. Eso dice muy poco de su calidad profesional”, añadió.

Por otro lado, Lozano indicó que el uruguayo se dará cuenta que se equivocó. “Lo tomo tranquilo. Sé que algún momento, él va a reflexionar y se va a dar cuenta que se equivocó, porque las grandes personas como lo es él, reconocen que se equivocaron en algún momento”, finalizó.

