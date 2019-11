El sufrimiento está adherido a la historia de Alianza Lima. Ese mismo sufrimiento que se refleja en tu rostro al ver como Michael Sotillo atrapa el remate mordido de ‘Felucho’, y se te queda en la garganta como el grito de gol que nunca fue. Ese mismo sufrimiento que retumba en tu alma cuando el sonido de la pelota se estrella en el travesaño del arco rival y le da paso al lamento por no poder conseguir los tres puntos en Juliaca.

Un sufrimiento que solo se mitiga mirando la tabla en la que te tambaleas en el primer puesto, en el que solo te sostiene una mínima diferencia de goles, a la que le rezarás hasta el final del Clausura.puntero mentiroso Alianza Lima igualó 0-0 en Juliaca, ciudad a la que no arribó como favorito y de la que se pudo ir celebrando, si no fuera por la nula eficacia que tuvo al momento de cobrar las dos faltas que tuvo desde los 12 pasos. Binacional dejó en claro desde el inicio que manda en su territorio, cuando un disparo de Juan Pablo Vergara se estrelló en el parante y dejó petrificado a Leao Butrón.

El equipo de Mosquera, como es costumbre cuando juega de local, acorraló a su rival de todas las formas posibles, lo amedrentó cada vez que pudo y lo arrinconó en su arco, sin presagiar que este se iba a defender cada pelota que llegará hasta su área como una fiera. Aguantando y saliendo de contraataque, Alianza se hizo fuerte con la solidez y prestancia de Riojas, Duclós y Beltrán, la anticipación de Aguilar, la oxigenación de Rosell, la destreza de ‘Cachito’ y la marca precisa de Fuentes. Adelante, ‘Felucho’ y Manzaneda sufrían el partido, mientras que Ugarriza trataba de encontrar un espacio para recibir el balón. El local apretaba, pero Millán, Polar y Vergara no estaban finos para busca la asociación con Rodríguez.

En medio de toda la avalancha celeste, los ‘grones’ encontraron una luz de esperanza cuando Ugarriza fue trabado en el área por Sotillo casi al final del primer tiempo. El árbitro cobró penal, y ‘Felucho’ tomó la responsabilidad. La mirada atónita de Bengoechea tras el disparo errado del uruguayo fue la mejor imagen de todos los aliancistas que no podían creer lo que estaban viendo frente a sus ojos.

En la segunda mitad, Binacional volvió a salir con todo en busca del triunfo. Probó por vía aérea, por donde Alianza más sufre y por donde le han convertido la mayoría de goles en el Clausura. Sin embargo, está vez los de Juliaca no estuvieron precisos, cada remate de cabeza se fue desviado o no llegaba al destinatario escogido por el lanzador. La necesidad de ganar hizo que el equipo de Mosquera dejará espacios, que fueron aprovechados por la visita.‘Rocky’ se escapó a los 75’, y fue derribado en el área local. Ugarriza se hizo cargo del balón y el balón no le hizo caso. La desilusión no fue cambiada ni con el ingreso de Quevedo. Alianza sufre, pero lidera. Viejo adagio aliancista.