Alianza Lima venció 2-0 a Binacional en Matute, pero no le alcanzó para ser campeón nacional, ya que el equipo de Juliaca ganó en el marcador global por 4-3. Tras el partido y ya en la conferencia de prensa, el DT Pablo Bengoechea.

“Somos conscientes que no nos alcanzó, nos faltó un gol para ir al alargue. Hicieron un buen partido, no hay duda que lo que vivimos en la semana fue importante. A los hinchas. un eterno agradecimiento y las disculpas por no darles el campeonato”, mencionó Pablo Bengoechea.

Pablo Bengoechea también habló de su permanencia en el club: “Tenemos contrato con el club todo el 2020, no tenemos ningún tipo de cláusula porque me gusta ser agradecido con la gente que me da trabajo. No será fácil en las próximas horas por el dolor que tenemos”.

Es el segundo subtítulo de Pablo Bengochea, el anterior fue el 2018, cuando los íntimos cayeron en la final ante Sporting Cristal.