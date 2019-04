Alianza Lima: Miguel Ángel Russo explicó porque renunció a ser DT de Blanquiazules | VIDEO

Finalmente dio su verdad. El extécnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo viajó rumbo a Argentina, pero antes explicó las razones por la cual decidió renunciar a ser DT de los blanquiazules tras el mal momento que viven en la Copa Libertadores 2019 y la Liga 1.

"Me voy con la conciencia tranquila y por temas estrictamente personales, no es por nada de lo que han dicho los últimos días", manifestó el estratega argentino antes de partir hacia Buenos Aires.

"Estoy tranquilo porque dejé todo por la institución. Se dijeron muchas cosas que no son. El trabajo que se hizo fue a conciencia. Le deseo lo mejor al club y sé que el equipo saldrá del momento porque tiene jugadores de nivel", agregó.

Con Miguel Ángel Russo Alianza Lima sumó una de sus peores rachas en los últimos 12 años, pues llegó a los 10 partidos sin conocer la victoria. Los blanquiazules se encuentran entre los últimos del Torneo Apertura, el cual lo dan prácticamente por perdido.

Miguel Ángel Russo antes de partir a su país

"Es algo que venía pensando. No tengo otro club, no tengo otra oferta... @ClubALoficial es un club que está en crecimiento y no tengo dudas que los resultados le van a aparecer..."

Video: Entrebolas pic.twitter.com/nDdh5wUIup

