Alianza Lima: Fox Sports revela que Russo chantajeó a grones para ser liberado

Miguel Ángel Russo sumó su décimo partido sin ganar con Alianza Lima y renunció a continuar en el conjunto blanquiazul, tras el partido frente a Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores.

Luego de un largo debate sobre el técnico argentino, en Fox Sports se reveló que Miguel Ángel Russo le pidió a los dirigentes de Alianza Lima que lo dejen ir, sino cuando lo despidan les iba a cobrar.

"Russo les dice: 'dejenme ir porque yo no le encuentro la vuelta al equipo. Si no me dejan ir yo seguiré perdiendo y cuando me boten yo les cobraré hasta el último centavo", aseguró Carlos Univazo en el programa.

Finalmente, Alianza Lima aceptó la salida de Miguel Ángel Russo y el técnico argentino dejará 90 mil dólares de penalidad por no cumplir su contrato.

