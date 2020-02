A lo largo del 2019, el hincha de Alianza Lima demostró que es el más fiel y constante . Y es que durante toda la temporada, acompañó al plantel ‘grone’ en todos sus partidos, gane o pierda, afirmando su gran amor por el equipo. Pero no solo ello, sino que su gran presencia en el estadio ha contribuido a que el club se encuentre en uno de sus mejores momentos a nivel económico, algo que se ha visto reflejado en la contratación de jugadores para este 2020.

No obstante, este gran apoyo no solo quedará reflejado en el reconocimiento que entregó la Liga 1 a inicios de este año. Ahora, el propio club quiere reconocer el compromiso de sus fanáticos y darles alegría y cobijo con distintos eventos y conciertos en cada fecha que les toque jugar de locales. Y por qué no también con la mejoría de su estadio.

Alianza Lima | Matute a lo grande, estadio blanquiazul dará paso a la modernidad

Es así que Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, aseguró que próximamente el Estadio Alejandro Villanueva contará con palcos, que de seguro serán vendidos en tiempo récord, tal y como ocurre con los boletos semana a semana.

Yoshimar Yotún vuelve a la convocatoria oficial de Cruz Azul para el Clausura de la Liga MX

“Existe un documento para hacer palcos en todo el estadio, con toda una estructura que se puede construir sin cerrar el recinto. Todo se arma desde afuera. Es un proyecto que, cuando me mostraron el ‘3D’, me enamoró. No se ha avanzado aún, pero se hará. Hay tantas cosas por hacer y mejorar, gracias al público. Pues es por ellos que haremos esto. Matute cada vez queda más chico”, afirmó el directivo a El Comercio.

Confía en su plantel

Gustavo Zevallos aseguró que gracias al buen momento económico que vive Alianza, se puede soñar con el título. “Creo que tenemos un plantel bastante mejor al de los años anteriores. Tiene mucha experiencia y eso nos hace pensar también que podremos tener buenos resultados”, acotó.

El estadio Alejandro Villanueva es un símbolo de La Victoria y está ubicado en el corazón de la Unidad Vecinal de Matute. (Foto: Daniel Apuy/ Grupo El Comercio).

Asimismo, reafirmó la gran confianza que tiene por Pablo Bengoechea y por el trabajo que viene realizando todo el equipo. “Cuando viajamos tenemos, una delegación de casi 30 personas, como lo hacen los grandes”, sentenció.

SIGUE LEYENDO EN El Bocón.pe:

▷ Copa Libertadores | TAS sancionó a River Plate y jugará sin público ante Binacional en fase de grupos [FOTO]

▷ ¡OFICIAL! Christian Cueva puede debutar con Pachuca tras permiso preliminar de la FIFA | FOTO

▷ ¡HISTÓRICO! Los 12 expulsados que dejó la fecha 1 del Torneo Apertura 2020 (FOTOS)